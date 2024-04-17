Челябинские врачи избавили от порока сердца девушку из Донбасса

Близкие пациентки обратились за помощью к российским военным

Челябинские кардиохирурги прооперировали 15-летнюю девушку с пороком сердца из Донецкой Народной Республики. В Челябинске это первый пациент кардиоцентра из новых регионов России. Но врачи полагают, что не последний.

Елена родом из небольшого поселка под Мариуполем. Не так давно она почувствовала себя плохо. Близкие обратились за помощью к российским военным. Первую помощь ребенку попробовал оказать полковой врач. После осмотра стало понятно, что дело в сердце. Пациентке вызвали скорую — медики привели девушку в чувство, но заподозрили порок сердца. Этот диагноз подтвердили в клиниках Мариуполя и Ростова. А оперировать девушку договорились в Челябинске.

«Сопредседателем челябинского отделения Народного фронта является главный врач федерального кардиоцентра. Мы прислали ему документы ребенка, и девушку пригласили на операцию», — рассказывает участник Народного фронта с позывным «Ангел» Юрий Гагарин.

Вместе с тетей Елена приехала на Южный Урал. Медики провели высокотехнологичную операцию и избавили девушку от порока сердца.

«Теперь она совершенно здорова: может жить полноценно, заводить семью и детей», — говорит главный врач ФЦССХ города Челябинска Олег Лукин.

По словам Лукина, на территории новых регионов России сегодня нет специализированных клиник, где проводят высокотехнологичные операции при заболеваниях сосудов и сердца. Но граждане Донбасса должны знать, что Конституция РФ гарантирует им всеобъемлющую медицинскую помощь. Чаще всего в силу территориальной близости пациенты попадают в столичные и южные клиники, для Челябинской области такой опыт был первым.

В Народном фронте говорят, что уже сформирован список детей, которым нужны подобные операции. Родители многих находятся на территории Украины или в Европе — медики ждут, когда удастся получить их согласие на вмешательство.

«В России пороки сердца у детей оперируют уже в два-три года. А в списке из новых регионов России много подростков. Это говорит о том, что высокотехнологичная помощь там отсутствовала. Наша первая пациентка приезжала в Челябинск с тетей. Ее мама находится на территории Польши. Но теперь женщина говорит, что хочет вернуться, она поменяла мнение о России», — замечает Гагарин.

Кстати, в 2023 году кардиохирурги челябинского ФЦССХ провели 609 операций маленьким пациентам из разных территорий России. Одни пороки требуют экстренного проведения операции, другие — поэтапного и планового. В отношении каждого малыша этот вопрос решается индивидуально с учетом его состояния и согласия родителей. Успешный опыт и высокая квалификация челябинских детских кардиохирургов позволяет им браться за любые, даже самые сложные случаи.

В прошлом году двоих мальчиков из ДНР приняли на лечение в Челябинской областной детской больнице. У одного была проблема с рукой, у другого — с ногой. Обоим сделали операции.