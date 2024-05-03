Самый опытный кардиохирург Челябинска ушел на пенсию в 87 лет

Виктор Гладышев собирается ходить в горы и больше общаться с внуками

Один из старейших кардиохирургов Челябинской области Виктор Гладышев ушел на пенсию в 87 лет. В последний рабочий день Виктор Иванович рассказал журналистам Первого областного, как выбрал непростую профессию медика и заложил со своими коллегами фундамент южноуральской кардиохирургии.

Родился Гладышев в глухой таежной деревне под Ханты-Мансийском в сентябре 1937 года. Именно сюда в 30-е годы сослали его деда с семейством.

«У деда было 13 детей, и все работали, держали крепкое хозяйство. Но Комитету бедноты все это не понравилось — семью раскулачили и отправили в ссылку», — говорит Виктор Иванович.

На новом месте Гладышевы уклад жизни не поменяли и снова впряглись в работу, чтобы достойно растить детей. А когда Вите исполнилось 13 лет, его отправили учиться в Тобольск.

«Тогда в деревне было два уважаемых человека — это врач и учитель. Родственники решили: раз я всем помогаю, характер у меня мягкий, нужно ехать учиться на медика», — говорит Гладышев.





Сначала парень окончил училище, отработал год в фельдшерском пункте, отслужил в армии, а потом поступил в Челябинский мединститут. Мечтал, что станет анестезиологом. Но судьба распорядилась иначе: районная больница Каслей, куда Гладышев собирался поехать после учебы, нуждалась в хирурге. Виктор освоил эту специальность и несколько лет проводил самые разные операции: вскрывал нарывы на пальце, удалял опухоли из желудков и легких. К сердцу до 60-х годов на Южном Урале хирурги не прикасались.

В Челябинской области первую операцию на сердце провел в 1959 году хирург Геннадий Швиндт. И не в Челябинске, а в Магнитогорске. Но врача быстро переманили в Челябинскую областную больницу. Сюда же после Каслей переехал работать и Виктор Гладышев. Областная больница была колыбелью местной кардиохирургии.

«Многие регионы тогда пытались оперировать сердце. Но и бросали многие, когда сталкивались с неудачами. А мы старались идти вперед, потому что помнили про короткое русское слово „надо“ и про свой долг, обязательства перед больными», — говорит Виктор Гладышев.

Когда в 60-е годы в областную больницу набирали хирургов, главврач Григорий Гроссман говорил откровенно: «Работы будет много, квартир не ждите, и зарплата так себе». Освоение новых технологий в то время шло на голом энтузиазме. Врачи днями стояли в операционной. Сложные диагнозы ставили по рентгеновским снимкам и мелодии митрального клапана.





Денег на заграничную медицинскую технику, инструмент, шовные материалы практически не было. И здесь выкручивались как могли. Что-то производили на местных промышленных предприятиях. Например, на ЧТПЗ хирургам делали атравматичные иглы, на АМЗ изготовили аппарат кардиоплегии, часть хирургических инструментов выпускал «Калибр».





Профессор Юрий Малышев, которого за глаза называли Американцем, заставлял молодых коллег постоянно учиться, проводить новые операции. Именно при нем в Челябинске начали оперировать сердце с применением искусственного кровообращения.



В итоге к 80-м годам Южный Урал занимал четвертое место по количеству и сложности операций на сердце после Киева, Москвы и Вильнюса.





Со временем кардиохирурги начали проводить операции детям. А после того, как в Челябинске открыли Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, — даже новорожденным.





Свою последнюю операцию Виктор Гладышев провел в 75 лет. После этого доктор ходил на работу в качестве консультанта — вел прием пациентов, консультировал оперирующих врачей.

«Сердце все еще до конца не изучено. И хотя медицина шагнула далеко вперед, берегите свой мотор с юности. Соблюдайте режим питания, режим отдыха и нагружайте сердце работой. Если сердечная мышца не будет работать, она атрофируется», — замечает доктор.

Сам Виктор Иванович даже в преклонном возрасте полон сил и энергии, водит машину, работает в саду и ходит в походы по Уральским горам. Выйдя на пенсию, он собирается посвятить себя внукам, которых десять, и путешествовать еще больше.