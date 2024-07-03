Школьники Челябинской области, сдавшие ЕГЭ на 200 баллов, получили награды из рук губернатора

Большинство из них набрали максимальный балл по математике

В Челябинске подходит к концу время сдачи единого госэкзамена: написать тесты осталось лишь тем, кто закончил школу в прошлые годы или решил пересдать ЕГЭ в надежде на более высокий балл. Школы уже подсчитывают своих стобалльников, некоторые — двухсот- и даже трехсотбалльников. Самых упорных школьников, набравших 200 баллов по двум предметам, наградили поощрительным письмом губернатора области. За торжественным мероприятием в здании регионального правительства наблюдал наш корреспондент.

Сдать два экзамена на высший балл смогли 15 школьников из Челябинска и области, причем не только выпускники профильных физико-математических лицеев, лингво-гуманитарных гимназий и интернатов для одаренных детей — среди лучших отметились и ученики обычных школ. Кто-то из них мечтает стать физиком, кто-то конструктором. Вячеслав Зиганшин, к примеру, намерен продолжить врачебную династию — его отец дерматовенеролог, мать косметолог, терапевтами являются и бабушки с дедушками. На 200 баллов он сдал русский язык и химию.

«Тяжелее было написать русский язык, потому что там каждый „видит“ по-разному, как нужно писать, как правильно сказать. А в химии есть определенные правила, и эксперты будут оценивать тебя по этим правилам. Сейчас я планирую поступать на лечебное дело, потом, думаю, буду уходить в генетику», — делится выпускник.

Также Вячеслав — активный спортсмен, призер соревнований Уральского федерального округа и Челябинской области по карате. Вячеслав шутит, что на спорт выделял больше времени, чем на экзамены, и считает, что он занимался меньше своих сверстников.

«Для меня было тяжело учиться по 10 часов в день. Я выбрал другой подход: учиться понемножку, буквально по 20 минут, но каждый день. Мне кажется, что самым главным является умение мыслить аналитически, выбрать правильное решение и дальше с этим работать», — признается Вячеслав.

Всего Вячеслав набрал 291 балл — с таким результатом он хочет поступить в медицинский университет Челябинска. Директор школы № 15, где учился Вячеслав, делится, что первой реакцией на новость о двухсотбалльнике были слезы счастья: парень стал первым в истории школы с таким результатом.

Есть и те, кто с высокими баллами задумывается о переезде. Выпускница Софья Попкова набрала 200 баллов по русскому языку и литературе. В планах — филологическое направление в Москве. По словам Софьи, заниматься ради высокого результата пришлось понемногу каждый день: много читать, учиться писать качественные сочинения. На экзамене девушка исписала семь листов бумаги — столько понадобилось, чтобы изложить все накопленные знания и мысли.

«Я хочу на филологию. Мне кажется, филология — это очень хорошее базовое образование, после которого можно стать кем угодно, как бы это странно ни звучало. Очень многие думают, что если филология, то это учитель или библиотекарь. Но это не совсем так. Я просто буду человеком, который может написать любой текст», — призналась Софья.

За рвение в учебе и добросовестную подготовку к главному экзамену школьной жизни подростков поблагодарил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что в этом году очень много стобалльных результатов по русскому языку и литературе. По словам губернатора, такие результаты доказывают любовь и уважение молодого поколения к родной культуре, литературе, языку.

«Наша молодежь преуспевает в самых разных направлениях, а значит, уже через несколько лет наши молодые специалисты придут в разные отрасли экономики и социальной сферы и будут проявлять свои таланты для развития нашей страны. Я искренне восхищаюсь вами и горжусь, что в нашей области такие замечательные выпускники», — отметил Алексей Текслер.

Также особыми благодарностями за воспитание подрастающего поколения и помощь в освоении предметов отметили родителей учеников и коллективы школ. После церемонии губернатор пообщался с детьми неформально, без микрофонов и трибун.









Алексей Текслер узнал, в какие города и вузы собираются поступать выпускники, какие направления их интересуют. Тем, кто хочет уезжать в Москву и Санкт-Петербург, Алексей Текслер предложил проходить практику в Челябинской области: «Где родился, там и пригодился».

Среди желающих работать на развитие малой родины — Данил Ишмухаметов. Он мечтает стать физиком-ядерщиком, для своего направления выбрал не крупные города, а местный закрытый Снежинск, где сможет обучиться необходимым навыкам и направить их на укрепление статуса Южного Урала как одного из центров ядерной индустрии.

Завершилась встреча вопросами выпускников к Алексею Текслеру. Молодое поколение волнует, что ждет область в ближайшее время: открытие инновационных центров, работа молодежных организаций и движений. И даже — как губернатор учился в школе и когда решил связать свою жизнь с государственной службой.

Между тем выпускница челябинского физико-математического лицея № 31 Елизавета Спирина получила высший балл сразу по трем предметам.

