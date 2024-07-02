Еще один школьник из Челябинской области сдал ЕГЭ на 200 баллов

Подведены итоги экзамена по русскому языку

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который выпускники написали в резервный день, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Три человека — выпускники прошлых лет — написали экзамен на 100 баллов. Кроме того, после утверждения результатов по русскому языку появился еще один 200-балльник — это выпускник из Озерска», — рассказывают в пресс-службе.

Между тем остался непобитым рекордный результат Елизаветы Спириной из Челябинска. Девушка получила высший балл сразу по трем предметам.