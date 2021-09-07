Заповедник «Аркаим» подключили к программе «Пушкинская карта»

С помощью карты молодые люди могут бесплатно попасть в музей заповедника

Заповедник «Аркаим» присоединился к федеральному проекту «Пушкинская карта». Теперь молодые люди с картой могут бесплатно попасть в музей заповедника на экскурсии. Покупают билеты заранее через сайт vmuzey.com.



«Эта платформа объединяет многие музеи разных городов. Покупателю присваивается QR-код, который считывается со смартфона на входе в музей. Таким образом можно приобрести не только входные билеты, но и билеты на посещение обзорной экскурсии»,

— рассказал начальник отдела популяризации культурного наследия Антон Бубнов.

Напомним, что карту с 3000 рублей на счету предоставляют молодым людям возрастом от 14 до 22 лет. По информации от представителей министерства культуры Челябинской области, деньги до конца 2021 года можно потратить только на билеты на спектакли, выставки и концерты. Обязательное условие — площадки, где проводятся мероприятия, должны быть подключены к программе. Как получить карту, мы рассказывали по ссылке.

На сегодняшний день в Челябинской области оплатить билеты по карте возможно в нескольких десятках организаций. В их числе Челябинская филармония, театр драмы им. Наума Орлова, Челябинский музей изобразительных искусств и Челябинский театр современного танца. Но так как программа только запущена, у нее есть баги — например, журналисту 1obl.ru и другим пользователям удалось с ее помощью купить билеты на концерты популярных рок-групп, хотя мероприятия не прошли модерацию в программе. В итоге Почта Банк решил не аннулировать полученные из-за ошибки билеты, и в этот раз владельцы смогут использовать их по назначению.