Пушкинская карта: дыры и лайфхаки в новой системе

Первые пользователи карты смогли «купить» билеты на выступления популярных исполнителей

Пушкинские карты начали работать с 1 сентября. По правилам, полученные от государства «пушкинские рубли» можно потратить только на мероприятия из официального перечня на портале Культура.рф. Но практически сразу в работе карты журналист ИА «Первое областное» обнаружил любопытную ошибку. Благодаря багу в системе банка, деньги с Пушкинской карты можно потратить на концерт практически любого популярного исполнителя.

Первые несколько раз появляется ошибка авторизации, но мы попробовали ввести данные повторно и вскоре система дала сбой

Если покупать билет не через «Госуслуги.Культура» или рекомендованный федеральный портал, а через билетный агрегатор, то можно рассчитаться «культурными» рублями. Например, через сервис Tickets cloud: в первые две попытки система действительно работает «как надо»: появляется ошибка авторизации, и оплата не проходит. А вот после начинается настоящий цирк. Примерно на третий-четвертый раз система дает сбой, на номер телефона приходит СМС-подтверждение, а после ввода кода из сообщения «пушкинские рубли» снимаются с карты. Оплата прошла, билеты в руках, вернее, на почте. И все как надо: серия, номер билета и QR-код.

Как итог: система пропустила нас на страницу подтверждения, и через СМС-код стало возможно подтвердить транзакцию

На момент публикации официального комментария от площадок, продающих билеты, мы не получили. Министр культуры Челябинской области прокомментировать ошибку не смог, так как пока жалоб на некорректную работу в Минкульт не поступало.

Чек об оплате пришел сразу же, а pdf-файл с билетами уже лежал на почте

Из-за ошибки билеты на ближайшие мероприятия стали раскупаться быстрее, а из-за нагрузки на сайты площадки временно приостанавливали продажу.

Сам билет имеет все данные для входа на мероприятие, а еще на сайте доступна заявка на возврат

С 3 сентября банк отклоняет операции по Пушкинской карте при попытке купить билет на незарегистрированное мероприятие с сообщением «Недопустимый тип операции», но билеты, купленные на три «пушкинские тысячи», до сих пор доступны в личных кабинетах пользователей сервиса Tickets cloud, и что с ними будет потом — неизвестно.