«Произошла ошибка»: как оформить пушкинскую карту и сохранить нервы

Корреспондент ИА «Первое областное» попробовал получить культурную субсидию. Спойлер: не все прошло гладко

С 1 сентября 2021 года стало возможно оформить «Пушкинскую карту» и получить на нее 3000 рублей. Потратить их можно на культурные мероприятия: билеты на выставки и в театр. В Челябинской области к проекту подключены 15 учреждений культуры, то есть информация о них есть в афише, также как и кнопка «Купить билет». Но на карте в приложении загружены данные о сотне учреждений по всей области. Есть даже школы искусств и кинотеатры, хотя билеты в них купить нельзя по правилам программы. Оформить Пушкинскую карту можно двумя разными способами: Через новое приложение «Госуслуги Культура» и через сайт Почта Банка. Журналисты ИА «Первое Областное» попробовали оба варианта и везде столкнулись с трудностями.

Через «Госуслуги в три клика» ©

Мобильное приложение «Госуслуги Культура» создано специально для оформления карты, других функций в нем нет. Для начала, владельцы смартфонов Honor и Huawei окажутся буквально в тупике: им просто неоткуда скачать приложение, потому что нет доступа ни к App Store, ни к Play Market. А программа на IOS и Android смартфонах не всегда работает корректно.





Первая попытка оформить карту завершилась отказом с ошибкой, а вторая обрекла нас на трехчасовую загрузку с ехидным сообщением «обычно одобрение занимает не более 5 минут» на экране. Пока ждали, мы полистали список партнеров и понажимали на «интерактивную карту», которая никак не реагировала на нажатия. К слову, на момент написания материала, карту в приложении нам так и не одобрили.





Чтобы не терять время, журналист ИА «Первое Областное» заставил своих знакомых оформить карту вторым возможным способом, здесь все вышло куда лучше.

Тоже онлайн, но через банк

Через сайт Почта Банка все прошло более гладко и быстро. Хоть авторизация в онлайн-банке вызвала ошибку 4 раза, мы таки смогли оформить карту и сделали фото для пропуска прямо на сайте. Пропуск нужно будет показывать вместе с билетом, так что выглядеть в момент оформления карты нужно прилично. Загрузить свое заранее сделанное фото нельзя, смиритесь. Карта с нулевым балансом почти сразу появилась в личном кабинете банка и мобильном приложении. Спустя еще пару минут на карту перечислили заветные три тысячи «пушкинских рублей».





Ошибки при авторизации стали для нас привычными на пути к "пушкинским тысячам"

Пушкинская карта сразу стала доступна для оплаты и мы быстренько купили билет на премьерный показ «Кровавой свадьбы» в Камерный театр 10 сентября. Ради любопытства попробовали оплатить поход в кинотеатр «Знамя» (помните, что по программе нельзя, но в списке культурных учреждений почему-то кинотеатры загружены) И да, не вышло: после подтверждения списания система возвращает на страницу ввода реквизитов.





Кинотеатры и детские школы искусств не заявлены как участники предложения, но, видимо, загружены в приложение из общей базы вместе с остальными учереждениями



Что же в итоге выбрать?





Спустя 4-5 часов карта в приложении госуслуг тоже появилась.



Оформление прошло не без проблем, но напрямую через банк все вышло проще и быстрее. Поэтому, если вам нужно получить «культурные» деньги как можно быстрее, то приложение "Госуслуги"лучше обойти и выбрать Почта банк. Да и зачем вам нужна лишняя иконка на экране смартфона.