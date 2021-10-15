В Брединском районе начали подготовку к развитию инфраструктуры заповедника «Аркаим»

Генплан поселения с известным музеем изменят за 1,2 млн рублей

Администрация Брединского района подвела итоги аукциона на внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения. В него в том числе входит поселок Аркаим, где находится одноименный музей-заповедник. Начальная цена контракта составляла 1,87 млн рублей. Заявки подавали девять компаний. Победителем, согласно данным сайта госзакупок, стал Научно-исследовательский институт «Земля и город» из Нижнего Новгорода. Организация подготовит проект за 1,2 млн рублей. Средства направят из бюджетов Челябинской области и Брединского района.

Актуализация генплана, правил землепользования и застройки поселения позволит запустить программу развития туристической инфраструктуры на территории музея-заповедника «Аркаим». Мастер-план предполагает полное воссоздание городища, рассказывал в интервью информационному агентству «Первое областное» заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

«Самим заповедником подготовлена концепция музеефикации территории. Мы инициировали выделение земель в Брединском районе для создания туристической площадки. Там будут гостиницы, рестораны. В перспективе предусмотрено полномасштабное воссоздание городища Аркаим. В скором времени пройдет обустройство устаревшего туристического лагеря. Надеемся, что получим на это финансирование. Разрабатывается проектно-сметная документация на газификацию территории. Аркаим — уникальное место. Там найдены самые ранние колесницы, это прародина одомашнивания лошади, что признается и зарубежными археологами. Но отсутствие инфраструктуры сдерживает рост турпотока», — пояснял Андрей Минченко.

На территории воссозданного Аркаима, кроме гостиниц и ресторанов, планируется сделать музей, ремесленный двор, арт-галерею и площадь искусств. Кроме того, есть идеи обустроить на месте археологических раскопок реконструкции фрагмента городища. По мере просчитывания потенциальных эффектов правительство региона будет предлагать бизнесу новые инвестиционные площадки. Кроме того, есть планы по организации общественного транспорта к заповеднику.

В техзадании для подрядчика сказано, что изменение всех разделов генерального плана Калининского сельского поселения нужно для приведения документа в соответствие с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Также необходимы разработка предложений по градостроительному развитию территории и создание условий для повышения качества жизни населения. Кроме того, среди задач работы — внесение точных границ населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости и комплексный подход к решению вопросов транспортного, социального, инженерного обеспечения населенных пунктов.

Подрядчику нужно завершить проектирование не позднее 10 декабря 2021 года. Выполнение контракта предусмотрено в два этапа с предоставлением текстовой части и графических материалов. После администрация Брединского района проведет публичные слушания по новому генплану. Участие в них примет и разработчик документации.

ООО НИИ «Земля и город», по данным базы «СБИС», работает с августа 1993 года. Организация зарегистрирована в Нижнем Новгороде. Основное направление работы — деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. НИИ занимается экспортом. Входит в объединения нижегородских проектировщиков и инженеров-изыскателей в строительстве. В 2020 году чистая прибыль организации составляла 12,3 млн рублей. Институт участвовал в 2,6 тыс. аукционов. 490 торгов закончились победой. Контрактов было заключено на сумму 822 млн рублей. Большая часть подрядов связана с научно-исследовательской работой и созданием проектной документации.