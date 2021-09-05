Что будет с билетами, купленными из-за бага Пушкинской карты

Из-за ошибок в системе почта банка молодежь начала тратить пушкинские рубли на концерты популярных звезд, стала известна судьба таких проходок

Ошибка в системе пушкинской карты вызвала в сети огромный интерес, школьники и студенты от 14 до 22 лет стали активно распоряжаться средствами с карты, но немного не так, как было задумано. В первые же дни работы карты, пользователи сети обнаружили в системе дыру, которая позволяла купить на «культурные» деньги любой билет через билетный агрегатор, в том числе на шоу популярных звезд. По правилам программы, сделать так нельзя, но оплата пушкинской картой через агрегаторы Ticketland и Tickets Cloud работает.

Проблема повлекла за собой как ошибки в работе агрегаторов, так и баги в приложении госуслуги культура. Все висло и тормозило из-за огромной нагрузки, создатели приложения были не готовы к подобному, а поэтому ажиотаж спал лишь когда организаторы начали вынужденно приостанавливать продажи билетов.

«Тут большой вопрос, получат ли организаторы концертов, которые не одобрены минкультом, деньги за билеты. Ведь их купили по пушкинской карте, это по сути не настоящие деньги», — Рассказывает Министр культуры Челябинской области.

Не смотря ни на что, билеты все еще доступны в личном кабинете и спустя день после обнаружения проблемы, Почта банк, который и предоставил возможность оформить пушкинскую карту, обратился к молодежи с официальным заявлением:

«Мы решили не портить настроение счастливчикам и не аннулировать билеты, а сделать подарок — возможность сходить на концерты по купленным билетам», — отмечает президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

Представители банка сообщают, что причины, по которым произошла ошибка, от них никак не зависели. Но раз уж так случилось, то пускай эти билеты останутся жестом доброй воли. В любом случае, билеты на любимых исполнителей получены, а потраченные на них деньги и вовсе назад на пушкинскую карту обещают зачислить. Удобно получается, при чем удобно для всех.

Выходит, что и правда, Пушкинская карта на время стала козырем, но этого, похоже не ожидали даже те, кто ее создавал.