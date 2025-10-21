В Челябинске показали уникальные артефакты московского Кремля

Одни из них — часы патриархов Никона и Филарета и золотой ковш царя Бориса Годунова

Облачение царя Михаила Федоровича, часы патриарха Никона, Евангелие XVII века. И даже золотой ковш царя Бориса Годунова! Такую роскошь выставили в Историческом музее Южного Урала. Сегодня на экспозиции проходят последние приготовления к новой выставке «Царь и Патриарх». Журналисты 1obl.ru заглянули в залы, которые откроются для челябинцев уже завтра.

Выставка, не побоимся этого слова, уникальная. Большинство экспонатов хранится в фондах музеев Московского Кремля и никогда не показывается публике.

«Музеи Московского Кремля хранят совершенно различные предметы, связанные с церемониями и царскими, и великокняжескими, и императорскими. Мы постарались отобрать для этой выставки предметы, которые бы характеризовали взаимоотношения светской власти и духовной. Это предметы, которые держали в руках люди, вершившие судьбу государства. Здесь есть целый ряд предметов, которые никогда не выезжали из Кремля, и те, что мы специально реставрировали для этой выставки», — поделилась генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Для Челябинска специалисты отобрали 142 реликвии. Самый древний экспонат — икона 40-х годов XVI века. А самый поздний — тоже икона, но аж 1913 года — образ патриарха Гермогена.

Мы узнали у хранителя, на какие экспонаты челябинцам обратить особое внимание. Научный сотрудник Музеев Московского Кремля Светлана Трофимова посоветовала получше разглядеть часы Никона, ковш Бориса Годунова, сделанный из чистого золота, богослужебное облачение патриарха Иова, а также головной убор Филарета.

Одной из главных реликвий коллекции стал покров на Гроб Господень, ее представили в центре одного из залов, а по сторонам — символы власти светской и духовной.

«Мы уверены, что выставочный цикл с Музеями Московского Кремля продолжится. У нас очень много тем, которые мы бы хотели затронуть в будущем. И от южноуральцев мы видим отклик на эти выставки: они делятся своими эмоциями в соцсетях, передают восторженные отзывы. А еще об интересе говорит количество посещений экспозиций, это рекордные цифры каждый раз», — поделился министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Кстати, Елена Гагарина раскрыла секрет, какую выставку из собрания Музеев Московского Кремля челябинцам ждать в следующем году. Экспозиция будет посвящена синему цвету в русской культуре и православии.