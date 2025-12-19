Челябинская художница представила инсталляцию о Ленине в сибирской ссылке

Проект показали на фестивале современного искусства в Красноярске

На биеннале современного искусства «Принцип надежды» художница из Челябинска Юлия Безштанко представила масштабную инсталляцию «Большой переписчик». Работа, созданная в коллаборации с музеем-заповедником «Шушенское», посвящена периоду сибирской ссылки Владимира Ленина.

Как рассказали в музейном центре «Площадь Мира», проект визуализирует образ вождя, заточенного в глухой сибирской деревне, чья мысль и деятельность вышли далеко за ее пределы. Автор исследует хрестоматийный советский образ «Ленин за работой», предлагая зрителю поразмышлять о масштабе личности, силе интеллекта и способности идеи преодолевать любые физические и идеологические ограничения.

Красноярская музейная биеннале, на которой представлена инсталляция, является старейшей в России и одним из крупнейших зауральских фестивалей современного искусства. В этом году 18 музеев в сотрудничестве с художниками из разных городов представили свои работы, вошедшие в общий ансамбль под названием «Музей Надежды».

Экспозиция будет открыта до 15 февраля 2026 года (12+).

Напомним, в начале декабря после четырехлетнего перерыва Уральская индустриальная биеннале представила новый проект — инсталляцию «Биостанция» в Ильменском заповеднике.