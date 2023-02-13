Второй фестиваль «Театры без крыш» состоится в Магнитогорске

Уже известны даты: с 2 по 4 июня, и площадка — парк «Притяжение»

«Мы очень рады, что фестиваль уличных театров снова состоится. Первый был экспериментальным, мы не знали, как сложится его судьба. Но сейчас есть поддержка правительства области, и наш фестиваль становится таким культурным мостиком между главными городами Южного Урала. Возможно, через год это уже будет такой фестиваль-транзит с захватом нескольких городов»,

— рассказал режиссер Алексей Тетюев, который придумал «Театры без крыш» и является его художественным руководителем.

Первый фестиваль уличных театров прошел в Челябинске в августе 2022 года с большим успехом: несколько дней по центру города гуляли клоуны, мимы и фокусники, веселили народ, фотографировались со всеми подряд. В 2023 году фестиваль решено устроить в Магнитогорске.В Магнитогорске, как и в Челябинске, состоится шествие-карнавал по главным улицам. Основной площадкой станет новый современный парк «Притяжение». Программа и состав участников пока верстается, но организаторы надеются, что в Магнитогорск приедут «Странствующие куклы господина Пэжо» из Петербурга, «Высокие братья» из Москвы, театр «Пластилиновый дождь» из Самары и театр клоунады «Никос» из Москвы.

«Театральное пространство свободы» Алексея Тетюева планирует участвовать в фестивале со спектаклем «Матреша».