«Мы очень рады, что фестиваль уличных театров снова состоится. Первый был экспериментальным, мы не знали, как сложится его судьба. Но сейчас есть поддержка правительства области, и наш фестиваль становится таким культурным мостиком между главными городами Южного Урала. Возможно, через год это уже будет такой фестиваль-транзит с захватом нескольких городов», — рассказал режиссер Алексей Тетюев, который придумал «Театры без крыш» и является его художественным руководителем.
В Магнитогорске, как и в Челябинске, состоится шествие-карнавал по главным улицам. Основной площадкой станет новый современный парк «Притяжение». Программа и состав участников пока верстается, но организаторы надеются, что в Магнитогорск приедут «Странствующие куклы господина Пэжо» из Петербурга, «Высокие братья» из Москвы, театр «Пластилиновый дождь» из Самары и театр клоунады «Никос» из Москвы.
«Театральное пространство свободы» Алексея Тетюева планирует участвовать в фестивале со спектаклем «Матреша».