В Челябинске состоится финал международного конкурса драматургов

Впервые в истории «Ремарки» итоги будут подводить на Урале

«Это здорово, что с 13 по 16 апреля в Челябинске будет „Ремарка“. В читках примут участие почти все городские театры — „Манекен“, Камерный, Театр драмы. Приедут и из области.

Никогда еще финал „Ремарки“ не проводили на Урале, мы — первые. Разумеется, читки пьес будут открытыми, на события смогут зарегистрироваться все поклонники современной драматургии»,

— пояснил Иван Миневцев, главный режиссер Молодежного театра.