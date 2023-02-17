Уже в апреле в стенах Молодежного театра пройдет финал международного драматургического конкурса «Ремарка». На площадке соберутся театральные и литературные критики, драматурги и артисты театра со всей России.
В этом сезоне на «Ремарку» прислали почти 800 пьес. Из них 40 попали в лонг-лист главной премии «Большая ремарка». А в Челябинск для финальной читки приедут авторы пьес из шорт-листа, который будет опубликован в ближайшее время.
Молодежный театр не раз проводил театральные лаборатории и читки. Несколько эскизов и читок проекта «Контур советской детской литературы» и «Контур „Любимовки» превратились в полноценные репертуарные спектакли — «Человек в закрытой комнате», «Чужие письма», «Друг мой». Пожалуй, это и стало ключевым в выборе столицы «Ремарки» в 2023 году.
«Это здорово, что с 13 по 16 апреля в Челябинске будет „Ремарка“. В читках примут участие почти все городские театры — „Манекен“, Камерный, Театр драмы. Приедут и из области. Никогда еще финал „Ремарки“ не проводили на Урале, мы — первые. Разумеется, читки пьес будут открытыми, на события смогут зарегистрироваться все поклонники современной драматургии», — пояснил Иван Миневцев, главный режиссер Молодежного театра.
По итогам читок жюри и зрители назовут три лучшие пьесы конкурса. Это будут региональные победители «Ремарки». И, возможно, какие-то из пьес-участников станут основой для экспериментов, эскизов или полноценных спектаклей в репертуарах челябинских театров.
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