Современный карнавал: в Челябинской области состоялся этнофестиваль «Аркаим»

На несколько дней территория заповедника превратилась в сцену для народного творчества и театра

«Стержень фестиваля — это именно конкурс фольклористов, мастеров прикладного творчества, тех, кто хранит традиции народного костюма, игры, пения. У нас есть участники, которые приезжают каждый год — из Варны, Бредов, Челябинска. А есть коллективы, которые побывали на фестивале впервые, — например детский ансамбль „Ивален“ из города Давлеканово в Башкирии. Каждый год мы к конкурсной программе добавляем какую-то тему, чтобы акцентировать внимание на одном из аспектов народной культуры. В этом году выбрали народный театр. Это ряженые, петрушки, вертепный театр, народная драма. К нам приехали гости из Челябинской области и специально приглашенные участники из столиц»,

— рассказала Александра Пигалова, этнограф и организатор фестиваля.

«Мы выступали на фестивалях по всей Европе, а вот до Урала добрались впервые этим летом. Выступили на фестивале „Солнцестояние“ и согласились приехать вновь. Аркаим — это место интересное, я вижу здесь зачатки карнавала. Тут в современной одежде и не ходится, хочется придурь в себе принарядить. На той площадке можно придумать много интересных уличных спектаклей. Например, ландшафтную постановку сделать, чтобы сделать окружающую природу даже не фоном, а полноценным участником спектаклей. Если „Аркаим“ будет развиваться как мультикультурное пространство, то здесь действительно будет ландшафтный карнавал»,

— Анна Шишкина смотрит на площадку сквозь розовые очки,запястья ее увешаны браслетами, а на голове — роскошная кожаная шляпа, с которой театр раньше выступал на улицах.

На заповедной земле памятника истории и культуры «Аркаим» с 8 по 10 июля прошел ежегодный этнофестиваль. Несколько десятков коллективов народного творчества со всей области и ближайших регионов собрались, чтобы себя показать и других посмотреть.На ярмарке народных ремесел были мастера по работе с деревом и гончары, керамисты и ювелиры, вышивальщицы и ткачи, стеклодувы и кузнецы. Их работа наполняла площадку особенными звуками: ритмичное постукивание ткацкого станка, треск в печи керамической мастерской, веселый смех из примерочной палатки с пестрыми девичьими сарафанами, тягучая мелодия окарины, которую наигрывает мастер глиняных музыкальных инструментов.Тут же проходили мастер-классы по игре на бубне, созданию куколки-петрушки. А на большой сцене пели народные песни, плясали национальные танцы и устраивали показы этнической моды.И знаете, это был удивительный обмен не просто эмоциями, а каким-то тайным знанием и знаменем. В народных костюмах ходили все от мала до велика: годовалые младенцы в расшитых пеленках, трехлетняя девочка в сарафане, молодые да статные казаки подпоясанные, девушки румяные да старички почтенные. Под степным небом разносились народные песни, звуки барабана и гармошки, варгана и окарины.Если не обращать внимания на палаточный городок, а смотреть, как водят хороводы, торгуются на ярмарке, укачивают ребенка или вяжут из травы и ниток ловца снов, то кажется, что мы в какой-то глуши, где жизнь течет и звучит совсем иначе. Она там, знаете, больше про доброту, счастье или любовь. И чтобы к этой красоте прикоснуться — достаточно протянуть руку. Ну и добраться до степного заповедника, разумеется.Народный театр в Челябинской области — явление редкое. В программе этнофеста оказались только вертепные представления коллектива Исторического музея Южного Урала и студии «Оберег» из Миасса. Василия Солдатова из Оренбурга мы тоже запишем в число местных артистов. Остальные театральные гости приехали из столиц. Своего Петрушку показал театр «Папьемашенники» из Санкт-Петербурга.Было это примерно так: в центр лагеря выносят сцену-коробку, в такой поместится только один человек. Главные роли — у Всеволода Мизенина и Петрушки на его руке. У героев такие разные голоса, что не сразу понимаешь: весь спектакль Всеволод говорит сам с собой. Профессиональный чревовещатель.Спектакль «ТРУ!ПЕ!ТРУ!» для детей, но мы тоже сидим в первом ряду и смеемся в голос. Недалекий (но не глупый) Петрушка побеждает беса, используя дубинку, спорит с темнокожим MC Лил Чи, который складывает стихи на ходу, а в конце ищет себе невесту. Что бы ни происходило, через слово кукла кричит «епрст» — это и радость, и досада, удивление.Получается смешно. Юмор местами глупый, но не пошлый, тем более что глупость деревянной кукле легко простить.Кудесниками в толпе ходили окрутники из «Мастерской по-Госту», вызывая дикий восторг и мурашки одновременно. Окрутники — это когда люди переодеваются в фантастических персонажей из сказок: кутаются в шкуры животных, надевают маски. Жутковатые и смешные персонажи из самых древних сказов и легенд вдруг ожили и вышли на базарную площадь фестиваля. И знаете, среди толпы людей в национальных костюмах ряженые смотрелись более органично по сравнению с городскими гостями в обычных шортах и майках.Конкурсная программа фестиваля закончилась. Победители выходили на сцену, продолжали петь и танцевать. В числе призеров челябинцы: воспитанница Южно-Уральского института искусств Елизавета Осипова, дизайнеры костюма Евгения Галеева и Евгения Ядрышникова, ансамбли «Горница» и «Мурава», а также участники из Магнитогорска, Троицка, Увельского района, поселка Андреевский. Гран-при конкурса отправился в Миасс в ДК Бригантина.А потом сгустились сумерки и на главной сцене появилась группа «Тесто». Солистка сочным голосом выводит русские народные песни, а музыканты заворачивают исконные мотивы в необычную обертку из электронных сэмплов, басовых партий и других музыкальных эффектов.В 22:30 степной свет совсем погас, а на поляне свои декорации для спектакля «Могота» построил уличный театр «Странствующие куклы Господина Пэжо». Художественный руководитель театра Анна Шишкина, она же Матушка Медоуз, отказалась пояснить название театра. Зато увлеченно рассказала историю их путешествий, впечатления от Аркаима и дальнейшие творческие планы.Вытоптанный пятачок фестивальной площадки с одной стороны огорожен декорациями, с другой — лавками для зрителей. Свободных мест нет, люди приносят свои стульчики, подушки, туристические коврики. А артисты честно предупреждают, чтобы близко к «сцене» гости не садились: всех, кто попадется под руки или ноги актерам во время спектакля, автоматически запишут в «реквизит» и будут вытворять с ними что душа пожелает.Заработала дым-машина, и на сцену (ну то есть прямо на землю) кубарем выкатываются артисты — они ухают, ахают, танцуют, устраивают петушиные бои, ярмарочную склоку. Навязчивые торговки суют под нос зрителям семечки, кукол, валенки и огурцы (их роль выполняют бананы). Все это под буйную ярмарочную музыку, свист, топот и улюлюканье. Детям смешно, взрослым забавно, действие идет на грани цензурного фола.Торгаши убегают за импровизированную ограду, а на первый план выходят волшебники ночи, странники, дарующие сны. Рядом в колыбели спит младенец и великаны в блестящих костюмах мерно его убаюкивают под глухие звуки песни Volchok группы Teodor Bastard. А потом на первый план вылезает всякая нечисть.Каждый новый виток спектакля наполнен действием, эмоциями и игрой со зрителями. То клубочки и подушки кидать, то целоваться нужно, а кому-то повезло (то есть мне) и доверили держать веревку, обозначающую границу между реальностью и диковатым миром духов и масок.«Могота» — это что-то на архаичном языке предков, который страшно озвучивать через рот, но вполне возможно понять открытым сердцем и памятью. Спектакль про дух и душу, веру и память, любовь и счастье.Этнофестиваль завершился в ночи — на поляне у реки развели костер и устроили традиционные прыжки и фаер-шоу. Всполохи огня освещали людей в сарафанах и джинсах, косоворотках и шортах. И знаете, тут не было чужих, своих, обычных или увлеченных. Тут был один большой народ.Напомним тут еще пожалуй, что «Аркаим» — фестиваль ежегодный и в программе заповедника далеко не единственный. Уже 30 июля на поляне развернется новое событие — «Пламя Аркаима». И программа этого года, при поддержке Министерства культуры Челябинской области и нацпроекта «Культура», ну очень насыщенная.