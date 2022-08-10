В Южноуральске нарисовали портрет Виктора Цоя

Автор мурала — челябинский художник Тимур «Бразил» Абдуллаев

«Рисунок мы сделали за три дня, потратив примерно 40 литров фасадной краски и 50 баллончиков»,

— рассказал Тимур «Бразил» Первому областному информационному агентству.