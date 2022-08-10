В центре Южноуральска завершена работа над муралом с портретом музыканта Виктора Цоя. В этом году ему исполнилось бы 60 лет.
Создатель портрета — один из самых известных челябинских художников-граффитистов Тимур «Бразил» Абдуллаев, постоянный участник фестивалей «Культурный код» и «Наш MURAL», автор большинства масштабных граффити-работ в Челябинске и городах Челябинской области.
Мурал нанесен на фасад дома по улице Советской Армии, 9, его площадь составляет 150 квадратных метров. Эта репродукция картины Игната Кравцова продолжает серию репродукций великих и современных живописцев.
«Рисунок мы сделали за три дня, потратив примерно 40 литров фасадной краски и 50 баллончиков», — рассказал Тимур «Бразил» Первому областному информационному агентству.
В честь 60-летия Виктора Цоя 16 августа в Челябинске состоится флешмоб: 60 гитаристов одновременно будут петь его песни в клубе OZZ.
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