Арбузы и балерины: как в Южноуральске картины Никаса Сафронова превратили в муралы

Скандально известный художник лично осмотрел гигантские граффити на фасадах и узнал новое слово

Утро среды в Южноуральске у пятиэтажки на улице Советской Армии, 13 выдалось чрезвычайно жарким. В кустах напротив дома ещё спит черный кот, по тротуару мимо куда-то спешат бодрые бабушки и немного потрепанные дядюшки. В авоськах у дядюшек бутылки с золотым напитками ловят солнечные лучи.







Прохожие задирают голову и смотрят на фасад дома № 13. На стене нарисован портрет женщины, вокруг неё кружат маленькие фигуры балерин. В портрете легко угадывается Майя Плисецкая.





Посмотрев пару секунд на картину, горожане опускают голову и идут дальше — например, в магазин фруктов и овощей, который расположен прямо под муралом. На крылечке разложены сочные арбузы, дыни и ящики с виноградом







Магазинов в жилых домах Южноуральска вообще прорва. У каждого своя яркая рекламная вывеска — о дизайн-коде в городе даже не заикаются. Гигантские муралы словно сражаются за внимание с армией мелких баннеров, и, кажется, побеждают. Хоть и с трудом.

«Конечно это Майя Плисецкая, я её сразу узнала. Граффити полтора месяца назад художники нарисовали. Красиво получилось. Кто автор портрета? Не знаю, как-то не задумывалась», — рассказывает продавщица магазина детской одежды Евгения. Посетителей нет, и женщина стоит на крылечке у входа.

Зато автора портрета отлично знают тетушки у соседнего дома. Женщины прячутся от солнца в тени деревьев. Рядом на газоне выгибают шеи лебеди из автомобильных шин. Дамы горячо ругают рабочих, которые накануне обрезали тополя у дороги.

«Опять порезали, что это такое, все срубили.... Кстати, говорят, сегодня Никас Сафронов приедет, граффити проверять. Вот-вот должен подойти»,

— между делом замечает Людмила Михайловна.

Но тема с тополями женщин волнует больше, и они тут же продолжают размышлять, как найти управу на городских властей.





У парикмахерской стоит женщина в свободном платье и задумчиво рассматривает портрет Майи Плисецкой.

«Да, сегодня Никас приезжает, мне вчера клиенты рассказали, они в газете вычитали. Ох, жалко, птички рисунок „подкрасили“ — вон пятно какое-то на щеке Майи, будто родинка. У неё же нет родинки?» — расстраивается парикмахер Наташа.

На площадь с улицы выходит делегация из полусотни человек. В толпе в основном женщины. Дамы окружили уже немолодого мужчину с длинными седыми волосами в белой блузе и легком жителе. Никас Степанович Сафронов мельком взглянул на фасад, но тут же поворачивается к толпе и задумчиво произносит: «Ну что.. сделаем фотографии, пожалуй?»





Началась жаркая автограф-сессия. Бабушки в нарядных блузках, мамы с маленькими детьми и девочки-подростки из художественной школы обступают со всех сторон известного художника. У многих в руках наготове распечатки картин Никаса.





— Это автограф для моего внука. Подарю ему для вдохновения... Нет, внук не художник, но раньше рисовал, — рассказывает бабушка в цветочной блузке.

— У Сафронова такие волосы красивые, удивительно, — восхищаются пожилым художником девочки лет четырнадцати.





Чуть поодаль стоит полицейский и внимательно следит за процессом, но не вмешивается. Парадом руководит громкая женщина с короткой черной прической.

«Не подходите близко, не забывайте про социальную дистанцию, расступитесь!» — кричит она. Это Ольга Кокорева — заместитель главы Южноуральска. Глава кстати, тоже тут — Ярослав Куленко стоит чуть поодаль и старается не привлекать к себе лишнего внимания. Когда на него наводят объектив фотоаппарата, Ярослав как бы невзначай отступает назад.





После раздачи автографов к Никасу подходят журналисты и спрашивают, понравился ли ему мурал — так называют большие граффити на фасадах домов.

«Нормальное исполнение. Я думал, будет фреска — такое фотографическое изображение, наклеенное на специальную основу. Фрески долговечнее и выглядят точнее, так как сняты прямо с картины. Но граффити тоже нормально. Наверное, это дешевле чем то, о чем я говорю. Как говорите, называется формат? Мурал? Интересное слово, звучит как Мурлин Монро, мурло», — улыбается Никас. До этого художник признался, что не спал три дня.





Взгляд Никаса падает на ларек с фруктами рядом. Он рассматривает арбузы и дыни, лежащие на прилавке.

— Арбузы у вас в Южноуральске выращивают? — спрашивает он.

— Нет, это привозные. А вам не кажется, что ларек фруктов здесь смотрится как-то нелепо? — спрашивают его. Художник разводит руками.

— Я не могу диктовать условия городу о том, как лучше делать. Конечно, приятнее быть было бы, если бы внизу находилось что-то другое, парикмахерская там, как-то ближе к искусству... — размышляет Никас.





После подхода журналистов Никаса увозят в Детскую школу искусств на творческую встречу. В течение десяти минут площадка у дома на улице Советской Армии, 13 пустеет. Из-под кустов вылезают перепуганные шумом коты, на тротуаре на освободившемся участке тут же паркуются легковушки.





Людмила Михайловна продолжала рассматривать портрет Майи Плисецкой, но взгляд её то и дело опускаются на обрезанные у дороги тополя.

«Конечно здорово, что у нас начали рисовать эти муралы. Побольше бы их. А то все серые стены, серые стены... Что рисовать? Да хоть мой портрет! Шучу-шучу, и не снимайте пожалуйста меня», — с улыбкой просит женщина.





Стоит упомянуть, что в Южноуральске на фасадах жилых домов в этом году нарисовали целую серию репродукций шедевров мировой живописи. На домах издалека видны «Джоконда» Леонардо да Винчи, «Девочка на шаре» Пабло Пикассо, «Поцелуй» Густава Климта и «Поющий дворецкий» Джека Веттриано. Работы Никаса Сафронова украсили фасад на Советской Армии, 13, но и стену дома по Мира, 49 — там находится репродукция картины «Пик красоты».

Второй мурал по картине Никаса Сафронова находится по адресу улица Мира, 49



В администрации города отмечают, что они в дальнейшем намерены сотрудничать с художником. Одна из идей — организация выставки картин скандального живописца в Южноуральске.





