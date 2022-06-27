В минувшие выходные в Сатке на стене дома № 14 по улице Комсомольской художники начали рисовать верблюда так, чтобы он выглядывал из-за угла. Работа ведется на средства частного инвестора, который вкладывает деньги в благоустройство старой части города.
В Южноуральске на днях завершена работа над муралом по известному полотну Ван Гога «Звездная ночь». Репродукция появилась на стене школы №4 площадью 200 квадратных метров. Ее автор - художник Тимур Бразил, но над изображением работала целая команда. Как написал сам Тимур на своей страничке ВКонтакте, на создание мурала ушло четыре дня, 60 литров фасадной краски и 50 баллончиков.
Проект по созданию граффити-репродукций известных картин в Южноуральске начали в прошлом году: стены городских домов уже украшают «Джоконда» Леонардо да Винчи, «Поцелуй» Густава Климта, «Девочка на шаре» Пикассо и «Танцующий дворецкий» Джека Веттриано.
1 июля в Челябинской области стартует фестиваль граффити «Наш Mural». До 10 июля организаторы принимают заявки от художников, далее работа над эскизами, и с 1 августа авторы приступят к работе. Художники со всей страны создадут муралы в десяти городах области, в том числе в Челябинске, Снежинске, Карабаше, Катав-Ивановске.
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