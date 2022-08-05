Музыкальный проект «Твоя группа» объявил сбор гитаристов для флешмоба, посвященного 60-летию Виктора Цоя. 16 августа музыканты одновременно сыграют песню «Звезда по имени Солнце» в челябинском клубе OZZ.
Флешмобы памяти Виктора Цоя в июне уже состоялись в Краснодаре, Перми, Москве.
«В Перми играть песни Цоя записались 300 человек. Клуб не вместил всех желающих, часть людей осталась петь хором на улице. 2022 год — юбилейный и памятный. Во всех городах, где работает проект „Твоя группа“, устраивают флешмобы в честь легендарного музыканта»,— рассказал Первому областному информагентству один из организаторов Дмитрий Тарасов.
Мероприятие в Челябинске состоится 16 августа в концертном клубе OZZ. Будет работать открытый микрофон, чтобы все желающие смогли спеть любимые песни Цоя. Вход свободный. 18+.
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