Музыкальный проект «Твоя группа» объявил сбор гитаристов для флешмоба, посвященного 60-летию Виктора Цоя. 16 августа музыканты одновременно сыграют песню «Звезда по имени Солнце» в челябинском клубе OZZ.

Флешмобы памяти Виктора Цоя в июне уже состоялись в Краснодаре, Перми, Москве. 

«В Перми играть песни Цоя записались 300 человек. Клуб не вместил всех желающих, часть людей осталась петь хором на улице. 2022 год — юбилейный и памятный. Во всех городах, где работает проект „Твоя группа“, устраивают флешмобы в честь легендарного музыканта»,— рассказал Первому областному информагентству один из организаторов Дмитрий Тарасов.
Мероприятие в Челябинске состоится 16 августа в концертном клубе OZZ. Будет работать открытый микрофон, чтобы все желающие смогли спеть любимые песни Цоя. Вход свободный. 18+.