В Южноуральске художник украсил фасад дома граффити с медведем и владычицей озера

Рисунок выполнен в стиле книжной иллюстрации

В Южноуральске художник закончили работу над муралом по адресу ул. Мира, 60а. На фасаде дома появился гигантский рисунок с медведем и владычицей озера. Над граффити работал художник из Челябинска Денис Danger. На такой эскиз вдохновил его детский рисунок.



«Эскиз выполнен в стиле книжной иллюстрации, которая как нельзя лучше подходит для двора — места, где свое время проводят дети. Незатейливые линии придают рисунку милую наивность и в то же время выглядят стильно и современно», — прокомментировал Денис Danger.

Граффити создали в рамках областного фестиваля «Наш Mural». По итогу фестиваля в городах Челябинской области появится 13 разных граффити, почти все работы уже сданы, о них мы писали ранее.

Отметим, что рисунок на ул. Мира, 60а — не первый мурал в Южноуральске. В этом году на домах города нарисовали серию репродукций легендарных полотен — «Джоконду», «Девочку на шаре», «Поцелуй» и другие. Помимо классических произведений на двух фасадах сделали репродукции картин известного московского художника Никаса Сафронова. В августе Никас лично приезжал в Южноуральск, чтобы увидеть свои картины в увеличенном варианте. О его поездке журналист ИА «Первое областное» писал репортаж.