На зданиях в трех городах Челябинской области художники нарисовали гигантские граффити

На фасаде дома в Миассе появилась читающая девушка, а в Копейске — дерево и дровосек

В августе в Челябинскую область приехали художники со всей страны, чтобы создавать новые стрит-арты. Буквально за неделю на трех зданиях в разных городах области появились яркие гигантские граффити. Рисунки наносят в рамках областного фестиваля «Наш Mural». Рассказываем, где найти новые арт-объекты.



В Челябинске на фасаде десятиэтажного здания по Бейвеля, 27 художник из Казани Дамир Бозик нарисовал гусляра, вокруг которого витают духи гор, ветра и леса.

«Гусляр воссоединен с природой. Эта работа — напоминание о том, что надо любить и уважать окружающий нас мир и помнить, что мы и природа — единое целое», — объясняет художник.





В Копейске появились не менее интересные граффити: по адресу Коммунистический проспект, 16 Георгий Куринов нарисовал мурал «Дровосек».

«Работа основана на простой русской поговорке „Не руби сук, на котором сидишь“. Считаю, что нужно думать о последующем шаге и последствиях. Человечество бездумно тратит ресурсы, засоряет экологию», — комментирует Георгий.





В Миассе на Колесова, 1 пермский художник Вячеслав Каменский доделал мурал с изображением девушки в футуристическом костюме. Красотка держит в руках книгу и о чем-то размышляет.

«Это фантастическая картина о том, что даже в будущем, когда уже как будто все придумано, все еще ценны моменты, когда можно побыть одному, почитать и помечтать о невероятных мирах», — рассказывает о работе Вячеслав Каменских.





Сейчас муралы рисуют и в других городах региона. В Касли гигантскими рисунками украшают здание ДК им. Захарова по адресу Ленина, 16. Над граффити работает художник из Екатеринбурга Даниил Гребенщиков. Еще один мурал скоро появится в Карабаше по адресу Ключевая, 18.

Новый арт рисуют на ДК им. Захарова в Каслях



Как отмечают в оргкомитете фестиваля «Наш Mural», скоро художники приступят к работе в Кыштыме, Южноуральске, Златоусте, Агаповке и Кизиле. По итогам фестиваля в регионе должно появиться 13 новых муралов. Пять из них уже готовы.