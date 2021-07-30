В 13 городах и селах Челябинской области пройдет фестиваль «Наш MURAL»

Губернатор Алексей Текслер анонсировал открытие уличной галереи граффити

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В Челябинской области пройдет масштабный фестиваль граффити. Фасады домов на улицах 13 городов и сел Южного Урала украсят муралы. Фестиваль «Наш MURAL» анонсировал губернатор Алексей Текслер 30 июля в своем «Инстаграме».

Глава региона напомнил, как в прошлом году в Челябинске появились огромные изображения на стенах зданий. Столица Южного Урала принимала всероссийский фестиваль «Культурный код», за проведение которого в Челябинске проголосовали южноуральцы.

«Тогда 11 муралов украсили город. Появились современные арт-объекты и в других городах области. Выглядят они ярко и современно, радуют всех нас. В этом году сразу в 13 муниципалитетах Южного Урала пройдет фестиваль „Наш MURAL“. Челябинск, Копейск, Златоуст, Миасс, Магнитогорск, Троицк, Карабаш, Кыштым, Южноуральск, Касли, Кизил, Катав-Ивановск, Агаповка — скоро здесь появятся новые граффити. Это будет настоящая галерея под открытым небом. Художники уже начинают работу, ждем с нетерпением», — написал Алексей Текслер.

Старт фестивалю будет дан 1 августа.