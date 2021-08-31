В Челябинской области Дворец культуры украсили граффити о рыбалке

Новый мурал появился в городе Касли

В Каслях расписали фасад Дворца культуры им. Захарова по адресу ул. Ленина, 16. Граффити нарисовал Даниил Гребенщиков, художник из Екатеринбурга, больше известный под ником DANET.



Молодой человек изобразил на фасаде рыбака. Такую тему для мурала художник выбрал, так как Касли окружены озерами.

«Город Касли опоясан ожерельем живописных озер, а история города начинается с основания чугуноплавильного завода. Это две самые значимые особенности города. В рисунке я объединил эти две темы: в основе сюжета рисунка рыбак, который ловит рыбу в местном озере, а в текстурах озера прослеживаются узоры каслинского литья», — рассказал художник Даниил Гребенщиков.





Отметим, что мурал создан в рамках областного фестиваля граффити «Наш Mural». По итогу фестиваля появится 13 новых рисунков на фасадах домов в разных городах и селах. Часть муралов уже готова, мы писали о них ранее. На днях сдали мурал в селе Кизильском — там художник Даниил Смирнов расписал фасад школы № 1.



