В центре Челябинска находят стоянки каменного века, которым 6 тысяч лет

История города уходит намного глубже 1736 года

В Челябинске находят поселения древних людей, которые доказывают, что жизнь здесь кипела задолго до основания крепости, а первые жители тут появились раньше, чем на Аркаиме. Прямо на набережной реки Миасс сохранились свидетельства жизни людей каменного и бронзового веков, самым старым — около шести и даже семи тысяч лет. Какие еще удивительные археологические находки делают в городе и области, корреспонденту 1obl.ru рассказала специалист Центра историко-культурных исследований «Астра» Екатерина Яковлева.

Самые старые находки города — поселения на месте современной филармонии и в начале улицы Пушкина, их здесь было не менее двух-трех, первые люди «облюбовали набережную» еще шесть тысяч лет назад. Еще следы каменного века находили на Шершнях, но много интересного в этой локации остается затопленным.

«Челябинск, конечно, не Древний Рим, но у нас при раскопках появляются и материалы постарше Древнего Рима. Как раз на берегу Миасса мы периодически вскрываем и исследуем стоянки бронзового и каменного века. И, скорее всего, там на самом деле есть и постарше материал, более ранний, мезолитический. Мезолит — это когда вот такая микропластинчатая индустрия была, а керамики еще не было», — рассказывает Екатерина.

О том, что несколько тысячелетий назад здесь были люди, говорят совсем крошечные камешки, которые были частью орудий. Обычный человек может принять их за простые осколки, которые откололись от основного камня. Специалист же с легкостью определит, благодаря знаниям и насмотренности, что эти кусочки использовали при выделке кожи, чтобы что-то порезать — почти как туристические ножи сегодня. Орудия от просто каменных пластин различают по зазубринам, остриям, обработке с нанесением мелких сколов. Маленькие пластины вставлялись в пазы какой-нибудь костяной рукояти, и так получался нож или резец для работы по дереву, кости или коре деревьев.

«Классический эксперимент у мужчин-археологов — найти пластину и попытаться ей побриться. Многие говорят, что получается», — делится девушка.

Такие каменные находки специалисты относят к мезолиту и раннему неолиту — это разные эпохи каменного века, охватывающие промежуток примерно с 10 до 5 тысяч лет до нашей эры. Более крупные пластины, примерно по сантиметру шириной, уже помоложе — это энеолит, переходный период от каменного века к бронзовому.

В центре Челябинска, в районе филармонии, находят и стоянки людей эпохи бронзы — XVII, XIV веков до нашей эры. Одним из доказательств наличия здесь древних поселений стали осколки керамических сосудов. На них уже проглядываются узоры — орнамент древние люди делали не только для красоты, но и для прочности посуды, чтобы скрепить глину, швы. Как рассказали археологи, у Южного Урала даже есть специфические узоры, повторяющиеся на разной керамике разных поселений: плоские линии, «елочки», гребенчатые штампы.

Иногда археологи делают подобные модели древних сосудов, пытаясь изучить технику керамистов прошлого

О таких древних корнях Челябинска мало что известно, еще меньше об этом рассказывают. Датой основания крепости считают 1736 год, а до этого — пустота, как будто ничего и не было. Известен только Аркаим в области, который насчитывает четыре тысячи лет. Конечно, сложно говорить, что первые поселенцы этих земель — наши предки. Но тем не менее они значительно увеличивают возраст родного края.

«Связь между древними поселениями эпохи камня — бронзы и современным Челябинском призрачна. Действительно, город основали в XVIII веке, и то, что ему предшествовало, это совершенно другие общества — и в культурном смысле, и в историческом. У нас с ними связи толком нет. Ну и в городе нет харизматичной медийной фигуры, изучающей каменный век, которая могла бы сделать из этого феномен, как Аркаим. А многие челябинские „каменщики“ даже не оставили плеяды учеников, которые бы продолжали изучать тему и продвигать это в массы», — заметила Екатерина.

Встречаются в Челябинске и средневековые погребения, их находили на Смолино в 80‑е годы прошлого века. Но все-таки чаще в городе поднимают из земли находки уже XVIII и XIX веков (хотя и артефакты первых поселенцев давно не находили — они все спрятаны под дорогами и домами на Кирова, Труда, площади Искусств). Центр «Астра» в основном работает на участках, где планируется строительство. Археологи изучают культурный слой, делают пробные вскрытия примерно метр на метр (шурфы) и либо находят керамику, остатки вещей, обуви, гребешки, стеклянную посуду, либо же дают заключение: здесь памятников истории нет, строить можно.

Артефакты археологи бережно вынимают из земли, что-то разбитое склеивают прямо на месте, что-то увозят в мастерские (соединяют между собой даже стеклянные осколки). Хорошо сохранившиеся или удачно склеенные находки забирает Исторический музей, какие-то черепки хранятся у археологов. Если предмет мал и не представляет ценности (совсем крохотный осколок, которому нельзя подобрать другие «детали пазла»), то его фотографируют, описывают и закапывают обратно — хранить все приметы прошлого просто не позволяют пространства, для всех черепков не найдется хранилищ и полок.

«Ты фотографируешь все, рисуешь, пытаешься максимально оцифровать всю коллекцию, которую не можешь передать в музей. Это делается для того, чтобы была статистика, информация, на каких квадратах, местах найдены артефакты, хранишь все в цифровом виде, в „облаке“, на флешках. Обработка коллекции — это долго. Ты не можешь просто 35 тысяч предметов записать и успокоиться, тебе нужно из них извлечь то, что будет склеено в сосуды. Потому что, если ты сейчас это не склеишь, ты не сможешь сдать в музей и это будет утрачено навсегда», — говорит Екатерина Яковлева.

На сегодня больше всего исторических ценностей спрятано в земле Центрального района, где улицы Свободы, Пушкина, Труда, что-то есть в бору или неподалеку от Свято-Симеоновского храма. Недавно специалисты центра «Астра» подняли с площади Искусств останки первых поселенцев — дело в том, что раньше на месте площади было кладбище. Сейчас скелеты готовятся к отправке в Самару, где будут изучены пол, примерный возраст и патологии — болезни, которые могли быть у первых челябинцев и которые могли привести к смерти. Затем их, скорее всего, заберет к себе Исторический музей Южного Урала.

«Как таковой способ погребения — в колоде или же в гробовине — не сохранился, дерево разложилось, найти можно только остатки дерева, поэтому понятно лишь, что останки лежат не на голой земле. Но найдены остатки бересты — значит, захоронения накрывали берестяным покрывалом. И стоит отметить, что в то время была высокая младенческая смертность: на восемь погребенных — три взрослых скелета, а все остальные — дети. Одну погребенную (думаю, что это женщина, но не буду утверждать) похоронили вместе с младенцем, но от ребенка ничего не осталось, кроме остатков черепной коробки. Это практически полностью истлевшее тельце, замотанное в берестяной туесок. Над каким-то отдельным гробиком поселенцы не заморочились», — поделилась археолог.

Фото: Эдуард Верховых

Из других необычных находок: на Шершнях археологи нашли остатки облицовочной плитки. Она сделана не так симпатично, как для городских построек, поэтому у специалистов есть предположение, что здесь действительно была мельница челябинского предпринимателя середины XIX века Александра Чикина. В честь него назван приток реки Миасс — Чикинка, где, по преданиям, и стояла мельница. А кое-где в Челябинске находят дореволюционные глиняные сантехнические трубы, которые до сих пор могут пропускать воду и не дают течи.

Эти камни, предположительно, могли быть частью мельницы Чикина

Продолжаются археологические раскопки и в области. В Катав-Ивановске, например, нашли отполированную крупную кость XIX века. Находка является уникальной и доказывает, что на Южном Урале в новейшее время все еще делали орудия труда из костей, хотя это архаика, специфичная особенность древнего общества. Подобное открытие исследователи из Екатеринбурга сделали и в Челябинске на улице Работниц. Скорее всего, бедное население просто не могло себе позволить сделать железную рукоятку и использовало то, что смогло отыскать. Но это пока гипотезы, которые археологам еще только предстоит доказать или опровергнуть.