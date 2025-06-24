Уникальные погребения старше 5000 лет и свидетельства древнейшей металлургии на Южном Урале обнаружили археологи ЧелГУ

На Новониколаевском руднике найдены три погребения энеолита, на стоянке Михеевская 2 — свидетельства самого древнего на Южном Урале металлургического процесса

Челябинские археологи, изучающие стоянку эпохи энеолита (медно-каменного века) Михеевская 2 и Новониколаевский медный рудник эпохи бронзы в Карталинском районе, сделали ряд новых открытий.

Совместная археологическая экспедиция Челябинского государственного университета и ООО «Архонт» ведет исследования по договору с Михеевским горно-обогатительным комбинатом на территории, которую планируется освоить в ходе расширения работ комбината по добыче и обогащению медной руды. Здесь, в окрестностях села Новониколаевка, еще в 2012 году геологи из Института минералогии УрО РАН обнаружили древний медный рудник, а в 2021-м археологи Челябинского госуниверситета открыли стоянку Михеевская 2 эпохи неолита и энеолита. С 2022 года на этих объектах ведутся активные исследования, а стоянка, где вскрыто более 5 тысяч кв. м, является сегодня одним из наиболее масштабно изученных памятников медно-каменного века в Южном Зауралье: здесь обнаружены остатки жилищных конструкций и древние мастерские по обработке камня.

Раскопки 2025 года начались еще в мае и сначала неожиданностей не принесли, но потом всего за несколько дней на руднике и стоянке совершены одно за другим два открытия.

Как рассказал специалист учебно-научного центра ЧелГУ, преподаватель историко-филологического факультета Николай Петров, который руководит раскопками Новониколаевского рудника, найдены две могильные ямы с тремя погребениями периода энеолита. Это, по его словам, уникальная находка — люди, жившие на территории Южного Урала больше 5 тысяч лет назад, редко хоронили своих умерших в земле и никак не отмечали на поверхности эти могилы, поэтому найти их можно только случайно. До этого открытия, более чем за 100 лет археологических исследований, в нашем регионе было найдено всего восемь погребений эпохи неолита-энеолита и только три из них достоверно датированы именно энеолитическим временем.

Найденные погребения необычны и представляют огромный интерес для науки. Первое — погребение взрослого, вероятно, даже пожилого человека, скорее всего — мужчины, с сильно сточенными зубами, было совершено далеко не сразу после его смерти. Кости, уже лишенные мягких тканей, были компактно уложены в небольшую, но довольно глубокую могильную яму. Рядом обнаружена вторая яма — в ней похоронили двух человек, вероятно, взрослую женщину и подростка; их плотно посадили рядом друг с другом спиной на север, а перед ними поставили богато орнаментированный керамический сосуд, видимо, содержавший в себе напутственную пищу. На руке женщины обнаружилась уникальная находка — незамкнутый медный браслет, украшенный геометрическим орнаментом.

Это очень красивый и чрезвычайно редкий артефакт для южноуральской эпохи энеолита, когда люди только осваивали производство медных изделий, а орудия и украшения чаще всего делали из камня и кости.

Еще об одной находке, сделанной на днях той же археологической экспедицией, сообщила хранитель фондов Музея археологии и этнографии Челябинского университета Надежда Плешанова, занимающаяся первичной обработкой археологических коллекций, получаемых в ходе раскопок на стоянке Михеевская 2.

Здесь специалистами университета и ООО «Архонт» была обнаружена яма с металлургическими шлаками и черновыми слитками меди. Ее расположение в культурном слое, насыщенном предметами эпохи энеолита, рядом со следами горения на древней поверхности, позволяет предположить, что найдены свидетельства самого древнего на Южном Урале металлургического процесса.

До сих пор самые древние следы металлургии в нашем регионе, шлаки и слитки металла, относились к эпохе бронзы и датировались возрастом чуть больше четырех тысяч лет. Сделанная находка удревняет истоки южноуральской металлургии по меньшей мере еще на тысячу лет. И, видимо, неслучайно крупная стоянка этого времени располагалась на территории медного месторождения. Предположительно, уже люди эпохи энеолита начали находить и использовать медную руду, которую сейчас добывает рядом Михеевский ГОК.

Как отмечает директор учебно-научного центра Челябинского университета, кандидат исторических наук Елена Куприянова, по костям погребенных будет выполнено радиоуглеродное датирование и предпринята попытка выделить сохранившиеся ДНК древних людей. Изучение грунта из древнего сосуда может позволить выяснить состав погребальной пищи, а исследования по составу и структуре металла медного браслета из погребения и металлургического шлака со стоянки — определить особенности древнейших для региона технологий выплавки и обработки меди.