Археологи ЮУрГУ обнаружили могилу «странствующего металлурга»

Находка датируется эпохой бронзы

В Троицком районе Челябинской области обнаружили захоронение металлурга — древний человек был погребен с рудой и металлическим ломом. Уникальность находки заключается в том, что это не местный житель — мужчина преодолел порядка 100 километров, чтобы добраться в регион. Археологическое открытие сделали сотрудники и студенты ЮУрГУ во главе с доктором исторических наук Андреем Епимаховым.

Найденного в районе Кривого Озера человека прозвали «странствующим металлургом». Помимо орудия труда, на его род деятельности намекает и развитая мускулатура, свойственная людям, занимающимся тяжелым физическим трудом.

Идею о странствующих металлургах выдвинул в начале XX века археолог Гордон Чайлд. Изотопный анализ южноуральской находки показал, что древний мужчина преодолел около сотни километров, переселяясь в Троицкий район области. Ученые выдвинули предположение, что он был жителем Аркаима.