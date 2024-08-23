Археологи обнаружили керамику редкой для Южного Урала древней культуры

Находки могут стать частью постоянной выставки челябинского Исторического музея

Челябинские археологи продолжают находить свидетельства многотысячелетней истории Южного Урала. Ученые нашли поселения абашевской культуры, в них — кусочки жизни древнего человека. О находках рассказали в пресс-службе музея.

Раскопки велись в Кизильском районе, месте, где сплелись абашевская, черкаскульская и срубно-алакульская культуры. Все они относятся к эпохе бронзы, различаются лишь по времени возникновения. Но определить на небольшом участке раскопок, где какие поселения, — сложно.

«Сегодняшние раскопки — это совсем не то, что в начале прошлого века, когда не соблюдалась методика и археологические памятники беспощадно разрывали лопатами. Теперь наша задача — не столько обнаружить что-то суперинтересное, а скорей зафиксировать культурный слой. Мы спускаемся вниз сантиметр за сантиметром, аккуратно снимая каждый пласт почвы, и подробно описываем всё, что там есть», — рассказала главный специалист по научно-фондовой работе ГИМ ЮУ Зоя Валиахметова.

При раскопках в поселении Заря-1 археологи обнаружили несколько жилищ, дымоходы, печи, огромное количество керамических фрагментов с орнаментом энеолитического времени (медно-каменного века, предшествующего бронзовому) в виде «шагающей гребенки». Такие находки — редкость для Южного Урала. В Историческом музее в Челябинске на сегодняшний день находится лишь коллекция Мало-Кизильского селища, изученного еще в начале 1950-х годов.

«Прямо в поле мы склеили целый горшок из отдельных кусочков! А еще расчищали костяк домашнего животного в поселении Кацбах-VI — судя по всему, это была коза», — делятся в музее.

Найденные объекты могут пополнить выставку Исторического музея. Напомним, недавно археологи обнаружили уникальный ритуальный топорик и нагайку с орнаментом, аналогов которым еще ни разу не находили в Челябинской области.