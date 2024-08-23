Челябинские археологи продолжают находить свидетельства многотысячелетней истории Южного Урала. Ученые нашли поселения абашевской культуры, в них — кусочки жизни древнего человека. О находках рассказали в пресс-службе музея.
Раскопки велись в Кизильском районе, месте, где сплелись абашевская, черкаскульская и срубно-алакульская культуры. Все они относятся к эпохе бронзы, различаются лишь по времени возникновения. Но определить на небольшом участке раскопок, где какие поселения, — сложно.
«Сегодняшние раскопки — это совсем не то, что в начале прошлого века, когда не соблюдалась методика и археологические памятники беспощадно разрывали лопатами. Теперь наша задача — не столько обнаружить что-то суперинтересное, а скорей зафиксировать культурный слой. Мы спускаемся вниз сантиметр за сантиметром, аккуратно снимая каждый пласт почвы, и подробно описываем всё, что там есть», — рассказала главный специалист по научно-фондовой работе ГИМ ЮУ Зоя Валиахметова.
При раскопках в поселении Заря-1 археологи обнаружили несколько жилищ, дымоходы, печи, огромное количество керамических фрагментов с орнаментом энеолитического времени (медно-каменного века, предшествующего бронзовому) в виде «шагающей гребенки». Такие находки — редкость для Южного Урала. В Историческом музее в Челябинске на сегодняшний день находится лишь коллекция Мало-Кизильского селища, изученного еще в начале 1950-х годов.
«Прямо в поле мы склеили целый горшок из отдельных кусочков! А еще расчищали костяк домашнего животного в поселении Кацбах-VI — судя по всему, это была коза», — делятся в музее.
Найденные объекты могут пополнить выставку Исторического музея. Напомним, недавно археологи обнаружили уникальный ритуальный топорик и нагайку с орнаментом, аналогов которым еще ни разу не находили в Челябинской области.