В Челябинске на площади Искусств с 1996 года находят скелеты людей

Человеческие останки обнаруживаются там при земляных работах начиная с 1990‑х годов

В Челябинске при прокладке канализационных труб на улице Труда нашли человеческие останки. Скелеты оказались погребенными на глубине в человеческий рост. Находкой занялись археологи.

В окрестностях площади Искусств (до 2023 года площади Ярославского) останки людей находят не в первый раз.

«Первые останки людей там были найдены в 1996 году. То есть почти 30 лет назад. Там кладбище, там же стояла церковь Николая Чудотворца, позже собор. А до 1770-х годов хоронили при церквях, это было в порядке вещей. То есть там просто было первое официальное, скажем так, Челябинское кладбище», — рассказывает старший научный сотрудник ЮУрГУ, председатель Фонда содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд „Южный Урал“» Гаяз Самигулов.

Гаяз Хамитович вспоминает: когда в 1996 году вели водовод к картинной галерее, начали копать и наткнулись на погребения.

«Тогда был первый эпизод достаточно масштабных раскопок этих самых погребений», — поясняет эксперт.

Ориентировочно кладбище занимало территорию, где сейчас располагается площадь Искусств, вплоть до крыльца Театра оперы и балета.

«Первый Никольский храм стоял на самом углу, где сейчас трамвайные пути проходят и сворачивают на улицу Цвиллинга», — уточнил Гаяз Самигулов.

На месте новой находки продолжают работать археологи. После того как они разберутся с прошлым, рабочие вернутся к настоящему — к укладке канализационной трубы.