Сквер у ДС «Юность» в Челябинске планируют открыть ко Дню города

Вертикальные лежаки, вертолетные площадки и бетонные ямы — смотрим, что происходит на стройплощадке

На месте автовокзала в сентябре планируют открыть новое общественное пространство. Проект несколько раз меняли. В итоговом варианте остались памп-трек вместо скейт-чаши, амфитеатр, пергола с качелями, а еще «городской лес».



На площадке еще не закончили выкладывать плитку и только-только приступают к озеленению. Рабочие выносят мусор, разравнивают землю на газоне граблями. В редких квадратиках между плитами высажено несколько деревьев с сухими листьями. Сквер по контракту должны были сдать 20 августа, сейчас открытие перенесли ко Дню города в сентябре.

Вдоль дорожек начали устанавливать скамейки. У одной из них стоят еще не закрепленные красные барные стулья, точно такие же есть на набережной за «Мегаполисом».

«Покрытие и некоторые элементы будут сочетаться с общественным пространством рядом. Чтобы не было ощущения хождения по лоскутному одеялу», — объясняет автор эскиза сквера архитектор Алексей Пастухов.

Издалека видны трехметровые вертикальные доски, вмонтированные в асфальт. Это лежаки, они сделаны из того же материала, что и скамейки, только непонятно, как на них сидеть.

«Это не надгробия, а вертикальные лежаки. На них можно облокотиться, как на стену, пока ждешь кого-нибудь. Наша цель была — разбавить пространство интересными малыми архитектурными формами», — объясняет Алексей Пастухов.





Рядом с вертикальными лежаками поставят один антивандальный бетонный стол для пинг-понга.

«Бетонный стол — объект экспериментальный. Мы общались с людьми, которые занимаются настольным теннисом. Кто-то считает, что стол не будет востребован. Поэтому будем смотреть. Если горожан заинтересует, стол оставим и добавим еще», — объясняет Виктор Ереклинцев, глава Центрального района.

Пока на площадке много пустырей. У дороги — голый асфальтированный круг. «Для посадки вертолета», — шутят приглашенные на экскурсию местные жители.

«Сейчас это смотрится дико, но еще не все деревья и кусты высажены, не все элементы поставлены. На асфальт должны положить прорезиненное покрытие и установить элементы воркаут-площадки и уличные тренажеры», — продолжает Алексей Пастухов.





Там, где сейчас «вертолетная площадка», появится спортивная площадка

На одной из пустых площадок установят памп-трек — дорожку с ямами и горками для велосипедистов и скейтеров. Ландшафт для нее не готовили, памп-трек соберут как конструктор лего и поставят сверху на мощеную площадку.





Тут будет памп-трек

Вместо памп-трека сначала хотели поставить бетонную чашу для скейтбордистов. Отказаться от нее решили по нескольким причинам. Главная — не удалось найти опытного подрядчика, который согласился бы сделать боул за короткий срок. В пользу памп-трека сыграла еще и цена: боул стоил 12 миллионов, памп-трек — 4,8 миллиона рублей.

«К тому же мы посмотрели на опыт других городов. Обычно площадь боула две тысячи квадратных метров. А у нас получается только 600. Поэтому решили сделать боул-чашу в более подходящем месте, проект уже есть. Например, в парке Тищенко, где тоже строится скейт-парк», — рассказывает Виктор Ереклинцев.

К новому пространству не везде есть понижение тротуара. Этот вопрос поднял Николай Ольховский — молодой человек передвигается на инвалидной коляске, так как у него спинальная мышечная атрофия.

— Здесь (на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда. — Ред.) разбирали тротуар, не было асфальта, я сам видел. Но не смогли понизить три бордюрных камня. Я здесь часто езжу и пока вынужден передвигаться по дороге. Как так? — спрашивает Николай.

— Эти бордюры из гранита, внизу они имеют утолщение. Чтобы понизить тут тротуар, нужно разобрать полметра проезжей части. Согласен, сразу не сделали, не проконтролировали. Исправим, — заверяет Виктор Ереклинцев.

Все деревья, что были здесь до строительства, постарались сохранить — коммуникации проводили в обход на полтора метра. Из-за зелени выглядывает круглая железная конструкция — пергола. Ее украсят подсветкой, а на перекладины повесят 14 качелей, как это сделано в экопарке на северо-западе.

Амфитеатр тоже появится в сквере, но где именно — с первого взгляда неясно. Его не хотят вписывать в ландшафт, как в Арт-сквере на набережной. Это будет отдельная конструкция, которую поставят на асфальтированную площадку. Больше напоминает футбольные трибуны.

«Конструкцию я называю — насест для хипстеров. На ней можно будет сидеть компанией, общаться. Сцены не предусмотрено», — рассказывает Алексей Пастухов.

У стены Дворца спорта вырыт десяток квадратных ям. Здесь будет «городской лес» — скопление деревьев. Идея в том, чтобы посадить крупномеры не на газоне, а в квадратики два на два метра, разбросанные в шахматном порядке.

«Мы понимали, что здесь катастрофически не хватает зелени, поэтому придумали такую штуку. Три ряда по пять деревьев: будет липа, яблоня, береза, клен», — рассказывает Виктор Ереклинцев.

Строящийся сквер не огорожен, прямо между горами строительных материалов дети катаются на велосипедах. На новые скамейки присаживаются прохожие, не обращая внимания, что спинки еще нет.

«Сквером будут активно пользоваться уже до официального открытия в сентябре. Так же, как это было год назад на набережной за „Мегаполисом“», — замечает глава Центрального района.