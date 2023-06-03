В Челябинске завершился городской турнир по экстремальным видам спорта

На площадке RCC Extreme прошли состязания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах

Сегодня, 3 июня, на площадке у ледовой арены «Трактор» в Челябинске завершился городской RCC Extreme фестиваль, объединивший любителей экстремальных видов спорта. Свое умение и мастерство показали как начинающие спортсмены, так и профессионалы на самокатах, роликах, скейтбордах и велосипедах, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Площадка RCC Extreme появилась в Челябинске в прошлом году. Скейт-парк площадью 1,5 тыс. кв. м стал самым большим в регионе. Причем, его конструкции были построены таким образом, чтобы на нем могли кататься как начинающие спортсмены, так и профессионалы скейтбординга.

В нем предусмотрены как прыжковая зона, так и стрит-зона с элементами скольжения. Неудивительно, что именно в этой дисциплине экстремального спорта заявилось наибольшее количество участников на RCC Extreme-2023. Интересно, что заявиться на соревнования могли все желающие, начиная с 6-летнего возраста. Единственное условие — обязательное наличие защитного шлема.

«Такие состязания нужны для того, чтобы помочь талантливым ребятам получить опыт, взять пример с более продвинутых и уже успешных спортсменов. Соревновательная практика также имеет большое значение в росте мастерства и покорению новых высот», — считает один из организаторов проекта, главный тренер Свердловской области по BMX-фристайлу Андрей Белов.

Впрочем, вызвали интерес у зрителей не только состязания на скейтбордах. Они с интересом и восторгом наблюдали за мастерством исполнения трюков и элементов представителей MBT-велосипедистов. Здесь, как и в других дисциплинах, также преимущественно выступали молодые ребята от 12 до 17 лет, однако были заявлены на турнир и уже взрослые любители экстремальных видов спорта.

На протяжении всего мероприятия для гостей работала фотозона, зона свободного граффити и фуд-корт. Были проведены различные конкурсы и розыгрыши призов, а также мастер-классы по экстремальным видам спорта и стрит-дэнсу.

Нынешний сезон у спортсменов-экстремалов обещает быть насыщенным. А организаторы планируют провести подобный городской фестиваль по окончании сезона, ближе к осени — для того, чтобы спортсмены всех уровней мастерства могли еще раз посостязаться в своей возрастной категории, а также проследить спортивный рост и динамику своего развития в этом виде спорта.