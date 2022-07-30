Самый большой скейт-парк RCC EXTREME открыли в Челябинске

Новую спортплощадку посетил губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 30 июля, на парковке у Ледовой арены «Трактор» со стороны улицы Героя Родионова состоялось открытие самого большого в регионе скейт-парка RCC EXTREME площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Он был построен при поддержке Русской медной компании. На открытии присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает журналист ИА «Первое областное».

В скейт-парке есть зоны как для новичков, так и для профессионалов, предусмотрены прыжковая зона и стрит-зона с элементами скольжения. Все поверхности покрыты износостойким и ударопрочным материалом. Площадка подходит для катания на скейтбордах, велосипедах ВМХ, маунтинбайках, трюковых самокатах и многом другом.

В честь открытия RCC EXTREME на площадке состоялись соревнования в дисциплинах «BMX», «Скейтбординг» и «Самокат», в каждой из которых определили сильнейших. Также в парке сегодня работает зона свободного граффити, фуд-корт и Street dance. Вечером на сцене выступит группа FONETICA.

На открытии скейт-парка побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он пообщался со спортсменами и даже прокатился на велосипеде BMX и самокате.

«Спортсмены-экстремалы недавно спросили меня, когда в Челябинске появятся профессиональный скейт-парк. И вот он появился у ледовой арены „Трактор“. Есть, где тренироваться и расти. Сегодня здесь проходит кубок RCC Extreme. Самому младшему участнику 8 лет, самому опытному — 68! Экстремальные виды спорта доступны всем. Я тоже прокатился на BMX, понравилось»,— рассказал в своем телеграм-канале Алексей Текслер.