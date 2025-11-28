В Нязепетровске восстановили двухэтажное здание правления XIX века

Во время ремонта специалисты обнаружили и восстановили исторические элементы

В Челябинской области завершили основные реставрационные работы в здании бывшего волостного правления Нязепетровска, где в 1914 году размещался забастовочный центр рабочих. О результатах восстановительных работ рассказали в Госкомитете охраны объектов культурного наследия.

Так, здесь уже готовы фасад и кровля, заменены оконные и дверные блоки, восстановлена входная группа. Внутри здания восстановили лестницу, обновили полы и инженерные сети. Также рабочие смонтировали новые светильники, розетки, систему тепло- и водоснабжения и сделали водосточную систему по историческому аналогу.

Во время работ специалисты обнаружили скрытые от глаз исторические элементы: полукруглую нишу и потолочный карниз. Их тоже восстановили и включили в обновленный облик дома вместе с необычной расстекловкой и декоративным пропильным подзором под кровлей (декоративные доски с резьбой).

«Архитектор здания неизвестен, но архитектура у памятника интересная: стрельчатые окна первого этажа, лучковые окна второго с выразительными сандриками, высокий цоколь и поясок, обрамляющий фасад. Кирпичные стены здания являются историческим элементом и сохранены без изменений. Эти детали делают здание заметным примером городской архитектуры своего времени и важной частью исторической среды Нязепетровска», — рассказали в Госкомитете.

Напомним, здание было построено в 1827 году для волостного управления. Позже здесь располагались призывная комиссия, а в апреле 1914 года — забастовочный центр рабочих местного завода, где прошло первое собрание бастующих Нязепетровска. Это сильно отразилось на рабочем движении начала XX века. После революции в помещении были аптека, стоматология. В 1978 году здесь открылся историко-географический музей, который с 1996 года работает как муниципальный музейно-выставочный центр.