В новом сезоне Челябинский Молодежный театр представит восемь премьер

Упор сделают на спектакли для взрослого зрителя

Молодежный театр Челябинска в новом, 61-м сезоне покажет зрителям восемь премьерных постановок. Их будут готовить и представлять в течение всего года, а упор сделают на спектакли для взрослых, рассказали в пресс-службе театра.

Первой премьерой станет работа драматурга Марии Аникиной, посвященная 60-летию театра. Название спектакля пока не раскрывают, но известно, что актеры представят каждое из десятилетий Молодежного разными необычными способами. Для создания постановки автор штудировала архивы и общалась с артистами. Покажут новинку уже в октябре.

В декабре покажут «Ростовых» драматурга Анастасии Букреевой по роману «Война и мир», постановкой занимается режиссер Иван Миневцев. В спектакле будет задействована почти вся труппа, при этом сюжет сконцентрируется на истории одной семьи. А к Новому году для детей готовят работу «История игрушек, или Лес вверх тормашками» режиссера Семена Филиппова.

Во второй половине сезона зрителей ждет «Олеся» по произведению Куприна, ее ставит Аскар Галимов. Также в театре вновь ждут режиссера Дарью Догадову, она будет работать над «Грозой» Островского.

Последними покажут премьеры «Петля Мухиной» о советской гимнастке, которая не дожила до 50 лет из-за травм (режиссер — Иван Миневцев), «Месяц в деревне» по пьесе Тургенева (ставит Дмитрий Акимов) и «Умник» о том, как 17-летний Клебер забирает своего старшего брата из интерната для умственно отсталых и едет с ним в Париж (режиссер — Алина Кушим).

Напомним, в начале сезона в Молодежном пройдет режиссерская лаборатория «Контур», в этом году она сконцентрируется на комедии.