В новом челябинском театре поставили стендап-спектакль с комиком в главной роли

Михаил Белоусов попробовал стать актером и одновременно импровизатором

Корреспондент 1obl.ru не стал долго думать и после знакомства с новым челябинским театром «Многогранник» отправился изучать его репертуар. Первый спектакль, который мы увидели, — «Чудеса» со стендап-комиком Михаилом Белоусовым в главной роли. Как это выглядит и вписывается ли в концепцию радостного хаоса театра — рассказываем.

Рок-монолог «Чудеса» в конце сентября этого года открыл историю нового театра. Постановкой занимался основатель и худрук «Многогранника» Сергей Зырянов. В театре спектакль называют смесью драматического материала, импровизации и русского рока. Мы бы добавили, что это стендап-спектакль, каждый показ которого отличается от предыдущего.

Перед началом постановки Сергей Зырянов выходит на сцену и рассказывает о том, что это за пространство, какие здесь есть спектакли, кто над ними работает. В том числе представляет работу «Чудеса» и стендапера Михаила Белоусова, исполняющего главную роль.

«Если герой захочет с вами поговорить — не стесняйтесь. Он назвался импровизатором, так пусть вывозит», — не жалеет своего артиста режиссер.

И прямо во время монолога Сергея Зырянова на сцену выходит Михаил. Он кидает свои вещи на сцену, перебивает худрука, ворчит себе под нос. Поначалу не понимаешь — начался спектакль или все еще идет вступление? Или вообще просто какой-то зритель решил настолько близко познакомиться со спектаклем?

Но нет, это и есть начало «Чудес». Михаил Белоусов отправляет режиссера «в угол» и начинает свое выступление. Причем не сразу с написанной драматургом программы, первым делом он знакомится с публикой, задает свои вопросы, тут же импровизирует и шутит. Одного из зрителей вообще выгоняет на сцену за барабаны — оказывается, это еще один артист, барабанщик Николай Полюдов. После прогрева зрителей Михаил начинает играть. Играть как актер и играть как музыкант — в спектакле перемешиваются монолог и рок-хиты.

Текст постановки написала драматург Надежда Чернова, но во время показа создается ощущение, что это реальная история Михаила Белоусова о его взрослении, учебе и любви, настолько не похоже это на актерскую игру. Сам Михаил признался, что текст писался чуть ли не про него. По словам режиссера Сергея Зырянова, такой и была задумка — соединить стендап и драматический материал.

«Я дал драматургу задание написать текст и позвал стендап-комика, чтобы он привнес импровизаторскую черту, которая бы позволила нам разнообразить текст и сделать его более живым. И зритель думает: „Кто передо мной? Реальный человек или персонаж? Я сейчас с Мишей разговариваю или с персонажем, которого он играет?“ И тут же мы берем гитару и играем „Агату Кристи“», — рассказал Сергей Зырянов.

Постановка идет час, за это время зритель успевает посмеяться, порадоваться за главного героя и подумать о том самом счастье, о котором все так мечтают. И, конечно, о настоящей любви. Только вот в конце остается осадок: не упустили ли мы когда-то свое счастье?