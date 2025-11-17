В ноябре Омский ТЮЗ покажет в Челябинске шесть спектаклей

Артисты привезли постановки для разных возрастов

Актеры Омского театра юных зрителей приедут в Челябинск на «Большие гастроли». В Молодежном театре они покажут шесть спектаклей с 18 по 23 ноября, сообщают в министерстве культуры Челябинской области.

«Мы очень рады и благодарны федеральной программе „Большие гастроли“. Она дает артистам возможность путешествовать по стране и обмениваться опытом, а зрителям дарит шанс увидеть самые разные коллективы, в том числе из разных стран. Это большой взаимообмен впечатлениями», — отметила директор Молодежного театра Галина Братышева.

Итак, 18 и 19 ноября гости сыграют мистический триллер «Лисьи огни» (16+) о группе подростков-агрессоров, наказанных за буллинг. Также 19 ноября, а затем 22-го, покажут спектакль «Манолито Очкарик» (12+) о мальчике-фантазере, его жизни, учебе в школе и друзьях.

В четверг, 20 ноября, пройдет спектакль «Танцплощадка 41/45» (12+) — пластический спектакль о жизни простых людей, в том числе вчерашних школьников, во время Великой Отечественной войны. А 21 ноября зрители увидят «Преступление и наказание» (16+) по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского.

В субботу, 22 ноября, дважды сыграют спектакль для самых маленьких «Айболит и Бармалей» (0+). Завершатся гастроли 23 ноября двумя показами «Сказок Пушкина» (6+).