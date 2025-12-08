В Челябинском Молодежном театре поставили спектакль по мотивам «Войны и мира»

«Ростовы» идут три часа, но пролетают как один миг

Молодежный театр Челябинска взялся за Льва Толстого и его бессмертную эпопею «Война и мир». Режиссер Иван Миневцев четыре тома ужал до трех часов, но создал не краткий пересказ, а полноценную трагедию — трагедию простых семей, до которых дотянулась война. Чего ждать зрителям — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

Минимум декораций при детализации костюмов. Мизансцены без слов и пронизывающая музыка. «Ростовы», на первый взгляд, сотканы из контрастов. В спектакле оставили и войну, и мир, но большее внимание уделили именно взаимоотношениям людей накануне беды и во время. Батальные сцены сократили до минимума, сделали подобие флешбэков и искусно вписали в постановку. Вот Андрей Болконский лежит под небом Аустерлица, секунда — и над ним нависает граф Ростов уже в Москве. Вот мы видим поле битвы, развевающиеся над полками флаги, раз — и из пучины к близким уже выходит Николай Ростов вместе с Василием Денисовым и Федором Долоховым.

В театре спектакль называют историей одной семьи, но, конечно, перед зрителями предстают и Болконские, и Курагины, и, конечно, Пьер Безухов. Мы видим, как они живут, что у них на уме и как судьба все время сводит всех с Наташей Ростовой, ее братьями и родителями.

Сцены сменяются молниеносно и не дают зрителю заскучать. Про легендарный дуб в спектакле не вспоминают, а неудачная попытка Анатоля Курагина выкрасть Наташу умещается всего в несколько минут. И это никак не портит впечатление и не оставляет вопроса, зачем так было сделано. Чтобы показать человеческую натуру и то, какими мы можем быть в разных ситуациях, режиссеру хватает нескольких мгновений. И это поражает и одновременно пугает, потому что не остается вопросов, почему тот или иной персонаж поступил по-своему — ты просто знаешь, что люди действительно решаются на что-то за секунды: бросить жениха, проиграть несколько тысяч в карты или испытать судьбу на войне.

В другом своем романе, «Анне Карениной», Лев Толстой написал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В «Ростовых» же кажется, что и несчастливы тоже одинаково: когда во время войны ждешь брата, сына или любимого, как Наташа Ростова, Соня, граф и графиня Ростовы, княжна Марья, князь Болконский, то и беда у тебя со всеми собратьями одинаковая.