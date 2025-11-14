Панк, культура и отдых: в Челябинске открылся новый частный театр «Многогранник»

Здесь найдется место экспериментам, авангарду и стендапу

В центре Челябинска в помещении, три года стоявшем без дела, родился новый частный театр. «Многогранник» — манифест его создателя Сергея Зырянова против театральной рутины, формальности и системы, где молодые режиссеры и актеры не могут найти работу. Корреспондент 1obl.ru пообщался с Сергеем и узнал, страшно ли открывать частный театр и на каком репертуаре будет строиться работа.

Неприметная бежевая пристройка к жилому дому на улице Тимирязева. На стенах закрашенные граффити, на двери — надписи местных уличных творцов. Казалось, что помещение пустовало бесчисленное количество времени, сейчас же внутри — мир театра. Звонок первый.

Проходишь внутрь, где тебя встречает Сергей Зырянов — режиссер и создатель новой культурной площадки. Ты укутан в шарф, Сергей — на сцене в одних носках, прямо как дома. Хотя почему как? Для мужчины это полноценный второй дом, созданный с нуля. Звонок второй. И сразу третий. Мы начинаем. Фотографировать можно.

От пластического «Гамлета» к собственному театру

Выпускник ЧГИКа 2010 года Сергей Зырянов еще в институте понял: классический театр — не его путь. Как признается, не нравилось то, что происходило в театрах на тот момент, — было неинтересно в плане режиссуры. Хотя многие одногруппники пошли по специальности и до сих пор продолжают играть на челябинской сцене.

«К концу обучения мне стала безумно интересна режиссура. Я подумал, что было бы прикольно попробовать себя в этом направлении, осуществить что-то свое. Какое-то время я работал с детьми, причем разного возраста, с актерами-любителями. Десять лет после выпуска были, грубо говоря, моей практикой. А в 2019 году я решил, что хочу работать с профессиональными актерами, чтобы творить на сцене и делать эксперименты, а не учить людей», — рассказывает Сергей.

Тогда мужчина поставил со студентами ЧГИКа экспериментальный пластический спектакль по «Вишневому саду» Чехова. Никаких слов, только работа тела, только танец. Но переломный момент наступил, когда Сергей Зырянов поступил на первый курс в ЕГТИ, который набирал Николай Коляда.

«Я фанат „Коляды-Театра“ очень давно, где-то в 2007‑м или 2008 году они привозили постановку на фестиваль „Камерата“. Я студентом посмотрел спектакль, и у меня мир просто перевернулся. Я понял, что вот ЭТО театр, ТАКИМ должен быть театр. Оказалось, что он может быть интереснее, чем то, что я в большинстве своем видел. Николай вселил в меня надежду, что театр-то может быть любым, не надо зацикливаться на одном. Что ты можешь, условно, смотреть не только в одну сторону, а вертеть головой, замечать каких-то других интересных режиссеров, читать новую литературу», — делится основатель «Многогранника».

Тогда же Сергей создал при институте культуры проект «Смотри театр», где выпускники-хореографы, не нашедшие места в театрах, могли реализоваться как артисты и не уходить работать аниматорами, ведущими свадеб и корпоративов. Тогда появились пластические спектакли без слов «Гамлет», «Дон Жуан» и «Достоевский».

Пространство с нуля: от заброшки до театра

В 2023 году проект «Смотри театр» сошел на нет, и Сергей занялся своим собственным пространством. Первым делом пустился на поиски помещения, только вот незадача — ничего подходящего не было.

«И дело даже не в цене. Если даже у вас есть какие-то бешеные миллионы, вы так просто помещение не возьмете, которое вам надо. Для театра нужны: идеальный прямоугольник сцены, место для зрительного зала, чтобы впереди не мешали колонны, высокие потолки, разные входы-выходы для гостей и артистов, место для гримерок, гардероба, фойе», — рассказывает режиссер.

В марте 2024 года Сергей Зырянов нашел идеальное, хоть и убитое помещение в центре города. По воспоминаниям, из комфорта здесь были стены, потолок и пол. И все. Полгода ушло на создание театра мечты: монтаж зрительного зал на 50 мест, профессиональное световое и звуковое оборудование, отдельные входы для артистов и зрителей, помещения для актеров.

Философия «радостного хаоса»

Название «Многогранник» отражает суть театра. Хотя, с другой стороны, границ здесь вообще нет. Сергей пытается найти, куда могут завести режиссера поиски и эксперименты. А еще позволить выговориться здесь местным режиссерам.

«Никому не нужны режиссеры местные, понимаете? Ты можешь напрашиваться, тебе будут давать какие-нибудь спецпроектики. У меня есть знакомые, которые, поработав в театре, уходят оттуда, потому что им не дают ставить, не дают реализоваться как режиссеру. А ведь интересных режиссеров наверняка много. Они выпускаются, куда-то хотят потом. И я решил, что мой театр будет поддерживать таких людей», — признался Сергей.

Открыт театр и к молодым студентам-актерам, которые хотят попробовать себя.

«Я надеюсь, что обо мне узнают и о моем посыле тоже узнают, что я ищу интересные идеи, я хочу, чтобы они здесь реализовывались. Приходите, я готов помогать в этом», — делится основатель «Многогранника».

Девиз театра — «Панк, культура и отдых» — не про ирокезы и разрушение, скорее про радостный хаос. Сейчас в репертуаре четыре работы: моноспектакль «Пьяный космонавт» Дарьи Шутовой, рок-монолог со стендапом «Чудеса» Сергея Зырянова, пластическая постановка «Опыт личный, опыт общечеловеческий» Александры Райн. А еще здесь показывают гостевой проект «Кончилось лето» Романа Грачева, постановка еще только может войти в постоянный репертуар. Спектакли играют по воскресеньям, одну работу — один раз в месяц.

У театра нет постоянной труппы, здесь играют приглашенные актеры. Например, артистка Ольга Завьялкова из Молодежного театра, местные хореографы-педагоги, стендап-комик Миша Белоусов.

Экскурсия по «Многограннику»

Итак, как выглядит театр изнутри. На входе гостей встречает декорированная дверь, которая может стать фотозоной. За дверью — зрительный зал, состоящий из пяти рядов стульев, и сцена.

В подвальном помещении есть гардероб, места для отдыха и доска, на которой к каждому спектаклю собирается своя инсталляция, в том числе с черновиками режиссеров и небольшими артефактами. Некий «режиссерский стол».

Сергей хочет создать здесь небольшую зону для кофе-брейков и информационные стенды, на которых были бы советы, что послушать, если понравился спектакль, что посмотреть. Или увидеть, что вдохновило режиссера на постановку.

Взгляд в будущее

Частный театр — затея рискованная. Но Сергей признается, что страха нет. Он вообще производит впечатление человека, горящего своим делом и не боящегося трудностей — лишь бы детище жило, лишь бы челябинец увидел экспериментальные спектакли. Старт в заполняемость зала на 40 человек из 50 его уже устраивает.

«Если не получится, то ничего страшного не произойдет. Чего бояться? Будут долги миллионные, но ничего страшного. Спрячусь где-нибудь, отсижусь», — шутит Сергей (правда, шутит). И после добавляет:

«Не знаю, не боюсь. Я верю в эту затею, это очень крутая и энергетическая история. Театр может приносить прибыль, у нас есть примеры частных театров в России, которые существуют. Более того, есть люди, которые готовы помогать таким проектам. Да, нам приходится соревноваться с гостеатрами, где билеты по 300 рублей могут быть. Но я верю, что зритель готов платить за качественный эксперимент».

На формирование своей «тусовки» и своих фанатов Сергей закладывает полтора-два года. А еще уже продумывает другие форматы, которые можно реализовать в помещении. Например, записывать видеоподкасты и аудиоверсии современных пьес, проводить читки, кинопоказы с разбором фильмов.