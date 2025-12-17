В новогодние праздники южноуральцам покажут 400 спектаклей

А во всех муниципалитетах пройдут рождественские елки губернатора

В январские праздники жителям Челябинской области покажут более 400 спектаклей и концертов. Планируется, что мероприятия посетят около 116 тысяч зрителей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Дополнительно во всех муниципалитетах пройдут рождественские елки губернатора, на них приглашены 13 тысяч детей. А сегодня стартовала благотворительная акция «Елка желаний»: первые несколько шаров вытянул и сам губернатор. Ему предстоит подарить велосипед Веронике из Ясиноватой, набор для рисования 11-летней Анне и конструкторы «Лего» для Сергея и Кирилла. Алексей Текслер призвал жителей и бизнес тоже присоединяться к акции.