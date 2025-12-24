В челябинском Камерном театре зрители смогут посмотреть спектакль прямо со сцены

На «Синее чудовище» по сказке Карло Гоцци места оборудуют по краю игровой площадки

В Камерном театре Челябинска появится спектакль, на котором зрителей будут рассаживать прямо на сцене. Кресла-мешки по краям площадки с действием поставят на «Синее чудовище» — первую премьеру 2026 года.

Новый спектакль называют творческим экспериментом. Постановкой страшной и одновременно смешной сказки Карла Гоцци занялась питерский режиссер Мария Романова, эскиз этой пьесы она представляла челябинским зрителям на лаборатории «ГоГоГо» в прошлом году.

История любви грузинской принцессы Дардане и принца Таэра предстанет в жанре домашнего площадного театра. Эффекта присутствия добавят зрительские места, расставленные на сцене.

В главных ролях выступят Никита Савиных, Марина Вознесенская, Дмитрий Блинков, Елена Евлаш, Надежда Дудченко, Антон Ребро, Александр Сметанин, Дарья Чакина. Премьера (16+) назначена на 29 и 30 января, 4 и 5 февраля.