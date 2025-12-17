Алексей Текслер дал старт новогодней акции «Елка желаний»

В Год защитника Отечества — особый фокус на детей участников СВО

Наборы для творчества и рисования, велосипеды и беговые дорожки, конструкторы и умные колонки — такие желания в приоритете у детей накануне новогодних праздников. Сегодня, 17 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер официально открыл традиционную благотворительную акцию «Елка желаний». В преддверии Нового года чиновники, депутаты и общественные деятели исполнят заветные мечты детей, в первую очередь — из семей участников СВО и ребят, прибывших с территорий ДНР и ЛНР, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Суть акции проста и добра: на новогодней елке в резиденции губернатора развешаны шары, внутри которых скрыты детские письма с пожеланиями. Участники выбирают шар, берут на себя обязательство исполнить просьбу и вручить подарок ребенку до 31 декабря. В списке самых желанных презентов — велосипеды, наборы для творчества, спортивный инвентарь, конструкторы, умные колонки и различные конструкторы.

Глава региона первым вытянул несколько шаров. Ему предстоит лично подарить велосипед Веронике из Ясиноватой, набор для рисования 11‑летней Анне и конструкторы «Лего» для Сергея и Кирилла.

«Все дети ждут Новый год, подарков и исполнения своих желаний, новогоднего рождественского чуда. К сожалению, не все семьи могут себе позволить создать новогодний праздник для детей в силу разных причин. И мы приходим на помощь, дарим детям счастье, добро, подарки», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул: в Год защитника Отечества символично, что большинство пожеланий поступило от детей военнослужащих.

«Это наш святой долг — помогать этим семьям. Я уверен, что этой традиции будет много-много-много лет. Такие новогодние подарки будут создавать особое настроение и будут влиять на то, чтобы детки стали настоящими гражданами нашей страны», — добавил губернатор.

К акции присоединились члены областного правительства и Заксобрания, сенаторы, депутаты Госдумы, главы муниципалитетов, а также Челябинская епархия. Акция призвана не только подарить детям праздник, но и поддержать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.