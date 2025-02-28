Челябинскому Дворцу пионеров и школьников — 85 лет

Для многих жителей города он стал родным домом

Дворцу пионеров и школьников имени Крупской на Алом поле — 85 лет. По документам, он начал работать гораздо раньше, но все же официальным годом рождения считается 1940-й. Дворец пережил трудное военное время, когда многие дети и в школу ходили не каждый день. Выстоял в 90-е, когда рушилась советская система образования. И остается флагманом в наши дни, когда на рынке образовательных услуг сумасшедшая конкуренция.

В чем секрет такой жизнестойкости, Первому областному информагентству рассказала директор дворца кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования РФ Юлия Смирнова.

«Сегодня слово „жизнестойкость“ я бы заменила на слово „конкурентоспособность“. Мы пытаемся понять, что нужно ребенку и его родителям, чтобы наши программы оставались востребованными. Поэтому, например, открыли свой филиал в микрорайоне Ньютон. Как и дворец на Алом поле, сейчас он очень востребован. При этом мы не забываем свои традиции. Мы сохранили многие исторические коллективы, такие как изостудия Архипцева, вокальная студия Вейцкина. Все это вместе и дает дворцу солидный вес в современной системе дополнительного образования», — говорит Юлия Смирнова.

Во дворце занимаются более восьми тысяч детей. Многие посещают не один коллектив, а сразу несколько. Самые популярные коллективы — художественной направленности, только хореографических студий во дворце — шесть. А театральная студия широко известна челябинцам новогодними елками.

Очень востребована техническая направленность, особенно программы, связанные с лазерными технологиями, радиоэлектроникой, робототехникой. В октябре прошлого года открыт «IT-куб».

На Алом поле оборудован лучший баскетбольный зал города, так как именно здесь базируется федерация баскетбола. Популярны секции борьбы и гольфа.

Есть коллективы, где развивают лидерские качества детей и проводят профориентацию: для юных пожарных, для юных спецназовцев. Также во дворце можно бесплатно изучать английский и китайский языки.

Естественно-научное направление представлено уникальными коллективами: это Детский экологический центр, археология, геология, клуб любителей астрономии «Апекс». Недавно город выделил деньги на восстановление астрокомплекса — юные астрономы дворца смогут наблюдать за небом через окуляр нового мощного телескопа.

Все коллективы подробно представлены на сайте дворца. Знакомиться с ними лучше во время дня открытых дверей. Уже несколько лет он проводится в мае в форме большого семейного праздника «Пикник на Алом», где можно принять участие в мастер-классах, поговорить с педагогами и увидеть концерт творческих коллективов.

Во дворце, кстати, не принято употреблять слова «кружок» и «секция». Так как у каждого коллектива есть полноценный учебный план и программа участия в статусных конкурсах. Дети не просто весело проводят время, они учатся реальному делу.

«Сегодня много амбициозных родителей, которые хотят видеть результаты работы своего ребенка. И сами дети, когда им нравится какое-то дело, хотят выступать, хотят соревноваться — у них свои здоровые амбиции. Во дворце очень много ярких педагогов с харизмой. Они возят ребят на конкурсы и показывают результаты. Это еще и вопрос финансовой мотивации. Положение об оплате труда педагога, принятое городской думой, предполагает дополнительные выплаты за достижения детей. Мы оцениваем работу педагогов по достижениям их воспитанников», — говорит Юлия Смирнова.

Найти хорошего педагога, признается директор, непросто. Но дворец продолжает искать педагогические таланты и даже совместно с челябинским отделением Российского детского фонда учредил и вручает педагогам Челябинска премию имени Юрия Кропотова — легендарного директора, руководившего дворцом 33 года.

Свою премию, но уже для педагогов дворца учредила семья Александра Иоголевича. Александр Зельманович был директором Дворца пионеров в 60-е годы и получил за работу в Челябинске серебряную медаль ВДНХ СССР. Премию вручают в его день рождения, 13 ноября.

Эта ниточка не единственное, что связывает наш дворец с советским прошлым. Самый яркий отсыл — во дворце сохранили название советских лет.

«Дворец пытались переименовать, но новое имя не прижилось. Когда-то в стране были разрушены пионерские и комсомольские организации. Новое время диктует новые смыслы. Сейчас во дворце работает первичное отделение „Движения первых“, в прошлом году мы стали лучшим первичным отделением города. Цели и миссия организации возвращают нас к традициям. И вы знаете, по России Дворцов пионеров достаточно много», — говорит Юлия Смирнова.

Через 15 лет, к столетнему юбилею, директор видит дворец все таким же наполненным детьми и взрослыми, с красивыми аудиториями, современным оборудованием.

«И в сто лет мы останемся центром культурно-образовательной жизни Челябинска. Я в этом не сомневаюсь», — замечает Юлия Смирнова.

ДЕСЯТЬ ФАКТОВ О ДВОРЦЕ

1. Архитектурный комплекс дворца на Алом поле состоит из трех зданий: административного, театрального и спортивного корпуса. Форма двух последних напоминает красные флаги, развевающиеся на ветру. За эту задумку архитекторы получили премию имени Ленинского комсомола.

2. До строительства современного здания на Алом поле дворец занимал двухэтажное здание на улице Советской, где сейчас музыкальная школа (на фото). А потом — здание нынешней Картинной галереи. На Алом поле дворец расположен с 1956 года.

3. В годы Великой Отечественной войны здание Дома пионеров было отдано военным медикам, а кружки распределены по школам города. Часть воспитанниц и педагогов окончили курсы медсестер и помогали выхаживать раненых. Также воспитанники давали шефские концерты в госпиталях и помогали семьям фронтовиков. На фото: дети готовились к конкурсу накануне лета 1941 года.

4. Имя Надежды Константиновны Крупской дворцу присвоили в 1967 году за активную работу коллектива по сбору краеведческих материалов о связи Крупской с Южным Уралом. В этом же году Дворец пионеров и школьников стал победителем Всесоюзного смотра внешкольных учреждений.

5. В музее дворца хранятся уникальные вещи, которые принадлежали первым пионерам Челябинска. Это пионерское знамя, горн и красный галстук ученика 34-й школы Коли Алексеева, который погиб на полях Великой Отечественной войны. Галстук вырезан из куска обычной ткани, которую уже дома красили в красный цвет.

6. Во дворце всегда работали талантливые педагоги. Например, «Алые паруса» вела поэт Лидия Преображенская. Имена ее воспитанников известны всему городу. Это почетный гражданин Челябинска писатель Кирилл Шишов, Ирина Аргутина, поэтесса Ася Горская.





7. В 60—70-е годы коллективы дворца принимали участие в автопробегах «Юность — селу». Особенно отличился ансамбль песни и танца под руководством Якова Вейцкина. Во время первого автопробега юные артисты дали 19 концертов зрителям Агаповского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского, Пластовского, Троицкого, Чесменского районов Челябинской области. А в 80-е годы воспитанники дворца сдавали экзамены, получали корочки пионера-инструктора и по распределению ездили в пионерские лагеря, где вели кружки вместо взрослых преподавателей.

8. Каждый год педагоги и дети дворца проводят две масштабные кампании. Во время летней они выезжают в различные экспедиции и творческие лагеря, во время зимней дают новогодние представления для детей города. Этой традиции десятки лет.

9. Среди многих наград во дворце особенно выделяют благодарность президента РФ Владимира Путина и диплом народной премии «Признание», которая присуждается по результатам голосования жителей города.

10. И последний, самый удивительный факт: рассказать о дворце в одном тексте попросту нереально — настолько яркое и богатое у него прошлое и сегодняшний день.