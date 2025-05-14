Челябинцы смогут оставить граффити на Белом рынке

Улицу Тернопольскую украсят нарисованными цветами и мозаикой

В конце мая на Белом рынке в Челябинске пройдет трехдневный арт-фестиваль, объединяющий театр, музыку и гастрономию. Территорию у завода «Полет» будут украшать граффити, вокруг запоют музыканты, а в гастропарке создадут самый большой десерт тирамису. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль, посвященный счастливым городу и горожанам, назвали «Расцветай». Стартует он 24 мая на улице Тернопольской. Главная фишка фестиваля — забор у радиозавода раскрасят цветами, человечками и предметами, которые делают челябинцев счастливыми (о рецептах хорошего настроения специально опрашивали горожан). Эскиз рисунков разрабатывала художница Ирина Климина, а вот нарисовать граффити сможет любой желающий, для этого не нужно быть профессионалом. Кроме рисунков, на Белом рынке появится мозаика, на которой горожане смогут выложить свои имена.

«Первый гастромаркет в Челябинске становится не только местом, где есть кухня на любой вкус, но и событийной площадкой. Фестиваль „Расцветай“ посвящен способам быть счастливым и „цвести“ в большом городе», — поделились авторы проекта.

Всего на площадке пройдет более 40 мероприятий, посвященных уличному искусству, мастер-классам, музыке и театру. Челябинцев научат печатать солнцем, гостям расскажут о локациях для отдыха на Южном Урале, местные поэты прочитают свои стихи, а шеф-повар проведет кулинарный стендап. Также обещают забег, создание самого большого в Челябинске тирамису и мастер-классы по стоп-моушен-анимации. Проведут и маркет локальных брендов с керамикой, одеждой и украшениями.

«Расцветай» пройдет 24, 25 и 31 мая. Возрастное ограничение — 12+.