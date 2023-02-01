В кинотеатрах Челябинска и Магнитогорска покажут последний фильм Пускепалиса

Сеансы драмы «Портной из Бруклина» с участием актера состоятся 10 и 12 февраля

На больших экранах в Челябинске и Магнитогорске покажут один из последних фильмов, в котором снялся погибший осенью 2022 года Сергей Пускепалис.



В магнитогорском театре драмы 10 февраля и в челябинском кинотеатре им. Пушкина 12 февраля покажут драму «Портной из Бруклина». Съемки фильма велись в 2021 году. На Урале картину можно будет увидеть в феврале. Фильм рассказывает о том, как русский еврей прошел все ужасы холокоста и эмигрировал в США. И однажды к нему с проверкой приходит страховой агент. Но по ходу беседы выясняется, что гость — вовсе не тот, за кого себя выдает. Фильм снят по книге Питера Суэта «Интервью».



Отметим, что Пускепалис снимался в драме «Портной из Бруклина» одновременно с работой над челябинским документальным фильмом «Аркаим — колесница времени». В исторической ленте, посвященной челябинскому археологическому памятнику, Сергей Витауто стал буквально «голосом истории», актером озвучки.



На южноуральских сеансах 10 и 12 февраля будет присутствовать режиссер фильма Евгений Серов и исполнитель второй главной роли Юрий Ваксман. Показ фильма «Портной из Бруклина» проводится при поддержке Фонда социальных и культурных инициатив 2020.



Возрастные ограничения фильма 18+.

