Известный актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП

Авария произошла во вторник в Ярославской области

Сегодня, 20 сентября, в Ярославской области погиб Сергей Пускепалис. Известный актер и режиссер попал в ДТП.



В полиции сообщают, что авария произошла утром в 11:00 на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры» в Ростовском районе.

«Произошло столкновение автомобиля «Форд транзит» и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС», — рассказали в УМВД по Ярославской области сайту YarNews.

Сергей Пускепалис в 2000-х был главным режиссером Магнитогорского театра драмы, поставил девять спектаклей, среди которых «Володя» по пьесе Антона Чехова, «Женитьба Фигаро» и «Любовь к ближнему» Леонида Андреева.

С Челябинской областью Пускепалиса связал и фильм «Аркаим. Колесница времени», в котором он был рассказчиком.



Источник фото: vk.com/«Подслушано в Ростове Великом»