В Магнитогорске появится улица Сергея Пускепалиса

Такое решение приняли на собрании городских депутатов

В Магнитогорске появилась улица имени российского актера Сергея Пускепалиса, который погиб в автокатастрофе осенью 2022 года. Об этом сообщили в Собрании депутатов Магнитогорска.



В 2003—2007 годах Пускепалис был главным режиссером Магнитогорского драмтеатра имени Пушкина и преподавал в Магнитогорской консерватории им. Глинки, ставил спектакли «Такси. Скорость. Две жены», «Козий остров», «Исполнитель желаний», «Блин-2», «Любовь к ближнему», «Женитьба Фигаро», «Володя», «Сирена и Виктория».

С 2019 года Сергей Пускепалис стал художественным руководителем Ярославского театра драмы, но часто приезжал в Магнитогорск и Челябинск. В Магнитогорске имена получат еще четыре новые улицы: в районе шоссе Дачного и Пресной плотины появятся улицы Музыкальная, Актерская, Сюжетная, Классическая.

Напомним, в октябре 2022 года челябинский губернатор, глава города и бизнесмен завершили дело погибшего актера Пускепалиса: отправил гуманитарный груз для жителей Донбасса.