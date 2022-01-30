В Челябинске состоялась премьера фильма «Аркаим. Колесница времени»

Режиссер фильма и команда археологов встретились со зрителями и рассказали, что ждет картину дальше

29 января в кинотеатре им. А. С. Пушкина прошла премьера научно-популярного фильма «Аркаим. Колесница времени». Документальное кино сняли на Южном Урале, в центре сюжета — эксперимент челябинских ученых по реконструкции древнейшей колесницы на планете. Журналист ИА «Первое областное» побывал на закрытом показе и узнал, почему картину стоит посмотреть.

За 15 минут до начала в фойе кинотеатра не протолкнуться. Гости фотографируются и общаются, пока в зале играет размеренная ненапряжная музыка.

В толпе мелькают челябинские политические деятели и известные работники культуры: губернатор области Алексей Текслер с супругой Ириной и сыном Мишей, министр культуры региона Алексей Бетехтин, директор Камерного театра Илья Коломейский, директор челябинской драмы Елена Петрова и режиссер Илья Архипов, он недавно ставил кабаре по «12 стульям». На премьеру даже приехал известный российский блогер и публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков.

В фойе главная героиня фильма — синташтинская колесница. А вернее ее реконструированная копия. У колес стоят два молодых парня в одежде бронзового века и стараются не двигаться, будто бы статуи. Но им это плохо удается.

После объявления о начале сеансы гости неторопливо идут в зал. Вместо рекламных роликов на большом экране показывают мультфильм «Сказ об Аркаиме» от студии «Видимо-Невидимо». Короткометражка постоянно побеждает в различных фестивалях и конкурсах, недавно попала в шорт-лист Международного конкурса фильмов в Венгрии, и ею решили блеснуть и в кинотеатре.

Наконец свет погас, началась «Колесница времени». Фильм об историческом эксперименте с воссозданием самой древней колесницы в мире, как и обещали, снят на высоком уровне, с хорошей операторской работой, сценарием и красивой динамичной картинкой.

Часовая документалка захватывает не хуже художественного кино. Зрители вместе с участниками эксперимента переживают из-за неудач и радуются успехам. Час стоит тишина, и только на титрах зал разражается бурей аплодисментов.

«Отличный фильм, не художественный, но при этом смотреть интересно. Очень ловко снято, драматургия выстроена хорошо. На пальцах объясняют, что мы лучше всех и это очень приятно», — поделился впечатлениями после фильма Дмитрий «Гоблин» Пучков.

На сцену выходят участники съемочной команды и люди которые приложили руку к созданию «Колесницы времени»: археолог Иван Семьян, главный редактор канала «Моя планета» Николай Табашников, Сергей Пускепалис, который стал голосом фильма, Губернатор области Алексей Текслер, учредитель фонда социальных и культурных инициатив 2020 Ирина Текслер и Константин Струков, президент УК «Южуралзолото Группа Компаний», который поддержал проект финансово.

«В команде фильма нет ни одного равнодушного человека, нет никого, кто бы приложил руку к проекту просто потому что его позвали. Меня переполняет гордость за людей, которые неравнодушны к истории Южного Урала и хочется, чтобы о наших успехах узнало больше людей не только в регионе, но и в России и мире», — рассказала учредитель фонда 2020 Ирина Текслер.

Создатели фильма со сцены поделились планами на будущее. «Аркаим. Колесница времени» сначала выйдет в прокат во всех городах региона, где есть кинотеатры. Его покажут бесплатно, чтобы все желающие могли познакомиться с картиной. После проката фильм выйдет на канале «Моя Планета», показ запланирован на майские праздники.

«В это время больше всего людей собираются у экранов. Потом ленту опубликуют на нашем YouTube-канале. Также мы работаем над переводом фильма на английский язык, в переводе его покажут на каналах в других странах. Мы будем отправлять его на фестивали, по практике, фильм живет фестивалями около двух лет», — объяснил редактор канала «Моя Планета» Николай Табашников.

На премьерном показе для зрителей приготовили подарки: на каждом сидении висит шоппер с лого Аркаима. Внутри значки, футболка и настольная игра, которую разработали специально к премьере.

Формат и правила игры «Синташта» полностью скопированы с настолки «Доббль», только эта версия приправлена «аркаимским» колоритом. Все артефакты на карточках — предметы быта жителей Аркаима: наряды, украшения, инструменты и, конечно, колесница. По замыслу, каждый игрок выбирает себе карточку с артефактом, а потом старается быстрее остальных найти на разыгранной карте часть своего артефакта. Тот, кто первый соберет по частям колесницу, бронзовый топор или браслет — получает баллы. На каждой карточке интересные факты из истории.

С 30 января фильм «Аркаим. Колесница времени» начнут показывать в кинотеатрах Челябинска для всех желающих, вход свободный. Ближайшие сеансы: