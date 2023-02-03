В мастерской Молодежного театра возвращаются встречи-читки для зрителей. Это когда артисты во главе с режиссером представляют по ролям какой-то злободневный и интересный материал.
10 февраля в 19:00 в репетиционном зале прочитают пьесу «Яна всем нравится (нет)» Игоря Витренко. Эта история — о буллинге. Но больше о том, как взрослые могут подростка в этой ситуации поддержать, ввести в большую и сложную жизнь и помочь сохранить доверие к миру.
Пьеса была создана в рамках театральной лаборатории для подростков «Своя территория» и по итогам фестиваля стала лучшей из написанных.
«Эта пьеса показалась мне очень светлой. Редко найдешь настолько теплую пьесу на такую сложную, серьезную тему», — прокомментировал выбор материала режиссер Иван Миневцев.
Напомним, в репертуаре Молодежного театра уже есть спектакль по пьесе Игоря Витренко. Постановка «Я танцую как дебил» не только полюбилась зрителям, но и была замечена экспертами национальной премии «Золотая маска».
Вход на читку бесплатный, но по записи. Возрастные ограничения 16+.
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