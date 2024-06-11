В День России в Челябинске проведут викторины, конкурсы и концерты

Делимся главными площадками мероприятий

В День России, 12 июня, челябинцев ждут мероприятия в библиотеках, парках и музеях. Государственный праздник обещают отметить с размахом — устроить концерты, викторины, экскурсии. Рассказываем, где культурно провести выходной день.

Публичка

В Челябинской областной библиотеке на проспекте Ленина мероприятия подготовили на всю неделю, с 10 по 17 июня. Стартует празднование 11 июня с викторины об истории праздника и фактах о родной стране. В этот же день состоится настольная игра по символам России, путешествие по стране в VR-очках. 13 июня проведут концерт «России посвящается!». По 17-е число в соцсетях Публички проведут онлайн-викторину и просмотр документалок «День начала новейшей истории России», «Мы — русский народ».

Исторический музей Южного Урала

На площадке музея устроят экскурсии о достижениях Челябинской области, лекции по истории России, ее современному развитию, о национальностях Южного Урала, а также об украшениях от уральских мастеров. Откроет праздничные мероприятия выступление военного оркестра регионального управления Росгвардии на летней эстраде. В 18:00 на крыше музея откроется фотовыставка традиционных народных образов «Живая Россия: лица, краски, костюмы». Музыкальным сопровождением станут хиты в исполнении кавер-группы VМЕСТЕ.

Кировка

На главной пешеходной улице проведут фестиваль русской культуры с выступлениями творческих коллективов, хороводами и ярмаркой. Хедлайнером фестиваля станет фолк-группа «Матреха».





Напомним, ранее мы рассказывали, как пройдет праздник в парках Челябинска. А музыканты Детской филармонии исполнят для горожан классическую музыку, рок и джаз. В День России они откроют Международный фестиваль современного исполнительского искусства.

Также «Почта России», МФЦ и ЗАГСы в Челябинской области изменят график работы в связи с Днем России. 12 июня — официальный выходной день.