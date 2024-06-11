«Почта России», МФЦ и ЗАГСы в Челябинской области изменят график работы в связи с Днем России

12 июня — официальный выходной день

В среду, 12 июня, страна отметит День России. Праздник станет дополнительным выходным днем на этой неделе. В связи с ним в Челябинской области изменятся графики работы «Почты России», отделений ЗАГС и офисов МФЦ. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

«Почта России»

Сегодня, 11 июня, отделения «Почты России» закроются на час раньше в связи с предпраздничным днем. 12 июня все отделения будут закрыты. Разносить письма и пенсии в этот день также не будут. С четверга, 13 июня, почта будет работать по обычному графику.

ЗАГС

Сегодня все отделы ЗАГС закроются на час раньше. 12 июня — выходной во всех отделах. С 13-го граждан будут принимать по обычному графику.

МФЦ

Аналогично с офисами МФЦ: 11 июня они закроются на час раньше, 12-го — будут закрыты. С 13 июня обслуживать население каждый офис начнет по своему графику.

Госавтоинспекция

12 июня подразделения ГАИ будут закрыты. 11 июня двери ведомства для посетителей закроются на час раньше. С 13-го — в обычном режиме.