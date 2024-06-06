В День России в Челябинске стартует фестиваль детей‑музыкантов

Молодые таланты сыграют хиты Maroon5, AC/DC и Queen

Юные музыканты исполнят на улицах Челябинска классическую музыку, рок и джаз. В День России, 12 июня, они откроют Международный фестиваль современного исполнительского искусства. В течение пяти дней музыканты будут выходить на открытую сцену с хитами из 90‑х, саундтреками из мультиков и современными произведениями.

Откроется фестиваль уличным концертом коллективов Детской филармонии «Я люблю тебя, Россия». В государственный праздник музыканты и вокалисты исполнят гимн России, вальс «Маскарад» Хачатуряна, песню «Прекрасное далеко» и другие композиции.

Концерты пройдут не только на улице перед Детской филармонией, но и в ее стенах. Так, проект Music band сыграет бессмертные хиты Стинга, Bon Jovi, Scorpions и Nirvana. А балалаечник Андрей Киряков и диджей Илья Дьяченко исполнят The Prodigy, Daft Punk, Måneskin, а также саундтрек к мультфильму «Гравити Фолз».

Фестиваль пройдет с 12 по 16 июня в Детской филармонии и на уличной сцене на парковке. Все подробности — на сайте Челябинской филармонии.