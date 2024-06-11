В парках Челябинска 12 июня выступят музыкальные группы, вокалисты, актеры

Отмечать День России в городе будут до вечера

В День России, 12 июня, в парках Челябинска запланирована обширная культурная программа. В праздник на сценах выступят актеры различных театров, музыканты, вокалисты. Гостей будут развлекать ходулисты. Программы рассчитаны как на взрослых, так и на детей, сообщили в пресс-службе управления культуры города.



ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина

В парке выступят музыкально-пластический театр «Аккорд» со спектаклем «Полюшко», cover-группа «Знакомые» и другие коллективы Челябинской области. Гости праздника также увидят гигантский флаг России. А вне сцены гостей будут развлекать ходулисты. Для зрителей подготовили мастер-класс по линогравюре. Праздник в парке пройдет с 14:00 до 17:00.

Горсад им. А. С. Пушкина

В сквере выступят вокальная студия «Вдохновение», ансамбль «Заря» и многие другие артисты. Для детей подготовили мастер-классы и активности с аниматорами. Праздник пройдет с 13:00 до 16:00.

Сад Победы

Зрители увидят Образцовую студию эстрадного вокала «Тутти», народной песни «Медовый Спас» и других артистов. Рядом со сценой атмосферу праздника создадут персонажи отечественных мультфильмов. Программа пройдет с 13:00 до 16:00.

Парк «Металлург» им. О. И. Тищенко

Для зрителей выступят заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль танца «Ералаш», этнобэнд IS NOT, Театр эстрадного танца «Культура движения», cover-группа «Вместе» и многие другие. Детей развлекут герои русских сказок и аниматоры. Не оставят равнодушными игры и мастер-классы по изготовлению патриотичных сувениров. Праздник пройдет с 13:00 до 16:00.

Напомним, 12 июня в в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки также пройдет концерт. Его хедлайнером станет певец и актер, победитель проекта «Народный артист» Алексей Гоман.

Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ

